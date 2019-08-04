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    HaberlerEkonomiEn yeni kruvaziyer geliyor
    04.08.2019 - 08:31| EKONOMİ SERVİSİ

    En yeni kruvaziyer geliyor

    Dünyanın en büyük cruise şirketlerinden biri olan ve en büyük gemileri filosunda bulunduran Royal Caribbean Cruise International’ın yeni gemisi Celebrity Apex, Nisan 2020’de İngiltere’nin Southhampton limanından ilk seferine çıkacak. Dünyanın merakla beklediği yüzen lüks otel, son teknoloji ile inşa edildi.

    En yeni kruvaziyer geliyor

    Royal Caribbean Türkiye Müdürü Alper Taşkıranlar, 18 katlı Celebrity Apex’in Fransa’nın Saint-Nazaire tersanesinde 900 milyon euro’ya inşa edildiğini, geminin uzunluğunun 306, genişliğinin 39 metre, yolcu kapasitesinin 2.900 kişi, personel sayısının ise 1.320 olduğunu söyledi.

    Taşkıranlar; 3 yıldan beri cruise gemilerinin İstanbul’a ve Kuşadası’na uğramadığını, 2019 yılında dönüşlerin kısmen başladığını, 2020 yılıında ise Royal Caribbean’a ait 41 geminin Türkiye limanlarına geleceğini, ilerleyen zamanlarda da bu rakamın artabileceğini ifade etti. Buna bağlı olarak 2020’de 120 ila 140 bin turistin Türkiye limalarına geleceğini belirtti.

    Galataport’a yanaşacak

    Royal Carebbean Türkiye İletişim Pazarlama Direktörü Cihangir Canıyılmaz ise Celebrity Apex’in Galataport’a yanaşacağını, geminin 2020’de planladığı Barcelona ve Roma programlarına, 3  farklı tarihte İstanbul ve Kuşadası rotalarının da alındığını belirtti.

    Canıyılmaz, Türk yolculara Kuşadası ve İstanbul’da gemiye biniş ve iniş imkanı sağlanacağını, 2020’nin temmuz ve ağustos aylarında 6-8 gecelik, Yunan adaları, İtalya ve İspanya seyahatleri için fiyatların 6.900-11.900 TL seviyesinden başladığını kaydetti.

    ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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