En yeni kruvaziyer geliyor

Royal Caribbean Türkiye Müdürü Alper Taşkıranlar, 18 katlı Celebrity Apex’in Fransa’nın Saint-Nazaire tersanesinde 900 milyon euro’ya inşa edildiğini, geminin uzunluğunun 306, genişliğinin 39 metre, yolcu kapasitesinin 2.900 kişi, personel sayısının ise 1.320 olduğunu söyledi.

Taşkıranlar; 3 yıldan beri cruise gemilerinin İstanbul’a ve Kuşadası’na uğramadığını, 2019 yılında dönüşlerin kısmen başladığını, 2020 yılıında ise Royal Caribbean’a ait 41 geminin Türkiye limanlarına geleceğini, ilerleyen zamanlarda da bu rakamın artabileceğini ifade etti. Buna bağlı olarak 2020’de 120 ila 140 bin turistin Türkiye limalarına geleceğini belirtti.

Galataport’a yanaşacak

Royal Carebbean Türkiye İletişim Pazarlama Direktörü Cihangir Canıyılmaz ise Celebrity Apex’in Galataport’a yanaşacağını, geminin 2020’de planladığı Barcelona ve Roma programlarına, 3 farklı tarihte İstanbul ve Kuşadası rotalarının da alındığını belirtti.

Canıyılmaz, Türk yolculara Kuşadası ve İstanbul’da gemiye biniş ve iniş imkanı sağlanacağını, 2020’nin temmuz ve ağustos aylarında 6-8 gecelik, Yunan adaları, İtalya ve İspanya seyahatleri için fiyatların 6.900-11.900 TL seviyesinden başladığını kaydetti.