ENBD DenizBank’ı aldı, 400 milyon $ ‘kaynak’ aktaracak

Hisse devri anlaşmasıyla DenizBank’ın MENAT Bölgesi’ndeki ticarette önemli rol oynaması bekleniyor. Düzenlenen basın toplantısında bankanın bankacılık faaliyetlerine DenizBank markası ve aynı yönetim kadrosu ile devam edeceği açıklandı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Bankamız hisseleri dördüncü kez el değiştirmiş oluyor” dedi.

Hedef ilk dört

Yedi yıllık Sberbank döneminde bankanın dijital bankacılık alanında önemli bir yol katettiğini ifade eden DenizBank CEO’su Ateş, yeni hissedarla henüz belirlenmiş bir strateji bulunmadığını söyledi. Hedeflerinin Türkiye’de özel bankalar içinde ilk dört içinde yer almak olduğunu belirten Hakan Ateş, yeni sermayedarın ödenmiş sermayeye eklenmek üzere 200 milyon dolar artı 200 milyon dolarlık bir kaynak getirmeyi planladığını söyledi.

Pazar payı artacak

DenizBank’ın bir inovasyon üssü haline geldiğine vurgu yapan Ateş, şöyle konuştu:

“2012’den beri hissedarımız olan Sberbank elindeki hisseleri Emirates NDB’ye devrediyor. Bankamız bu süreçte bir inovasyon üssü niteliği kazandı. 2012-2019 arasında aktiflerimiz 52 milyar TL’den 210 milyar TL’ye çıktı. 2012’de Rusya’nın yurtdışında bir seferde yapılan en büyük yatırım oldu. Bu hisse devri BAE ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde de önemli rol oynayacaktır.”

DenizBank’ın kuruma, hissedara hizmetin yanı sıra daima en büyük hizmeti ülkeye yapmayı planladığını ifade eden Ateş, “Yeni hissedarımızla stratejimizin yüzde 100 aynı olacağını söyleyemem. Yeni ayrıntılı stratejiyi önümüzdeki aylarda belirleyeceğiz. Şu an 14 milyon olan müşteri kitlemiz 20 - 25 milyon kişiye, her alanda yüzde 6 - 7 olan pazar paylarımızı da yüzde 10’lara çıkarabiliriz” dedi.

‘Türkiye büyümemizde rol oynayacak’

ENDB Başkan Yardımcısı Hesham Abdulla Al Qassim, Haziran 1963’te BAE’de kurulan ilk ulusal banka olduklarını söyledi.

Bölgenin en büyük bankalardan biri olarak kurulduklarını ifade eden Oassim, şunları kaydetti:

“Hindistan, Çin gibi MENAT bölgesindeki en önemli ticari koridorlarında yer alacağız. Türkiye MENAT Bölgesi’ndeki ticari büyümemizde önemli bir rol oynayacak. Türkiye bize Doğu ve Batı arasında önemli bir büyüme fırsatı yaratıyor. Türkiye BAE’nin en önemli ilk 10 ticari ortaklarından bir tanesi. MENAT Bölgesi’nde sınırlar ötesi ticarette birkaç banka ağırlıklı rol oynuyor. DenizBank’la biz bunu değiştirmek ve rol almak istiyoruz. Bu MENAT Bölgesi’nin önünü açacak bir bankacılık anlaşması olacak. DenizBank büyümesine bizim desteğimizle aynı markayla devam edecek.”