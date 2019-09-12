Endişeli bekleyiş

Avrupa ve dünyanın en önemli otomotiv etkinlikleri arasında yer alan, ancak katılımın düşüklüğü nedeniyle geçmişe oranla “daha küçük” bir alanda kurulan Frankfurt Otomobil Fuarı, bu yıl 2008 krizine benzer endişelerle açıldı.

ABD ile Çin arasında başgöstermesi ve Avrupa’yı da içine alması muhtemel “ticaret savaşları”ndan tutun da, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden “anlaşmasız ayrılması” gibi ihtimallere kadar bir çok sorun, Frankfurt’taki yöneticilerin gündemindeydi. Her ne kadar bunları tam olarak dillendirmeseler de, Avrupa’da ayak sesleri duyulan “durgunluk”, buna karşın elektrikli otomobiller ve yeni teknolojilere yapılan “avuç dolusu” yatırım da, otomotiv üreticilerinin uykusunu kaçıranlar arasında.

Elektrikli araçlara yönelik model ve araç geliştirmenin yanı sıra tesis yatırımlarına devam eden şirketler, bu yatırımların “çöp” haline gelip gelmeyeceğinden de endişeli. Sadece Alman üreticilerin, geçen yıl 40 milyar euro geliştirme için harcama yaptığı düşünülürse, endişenin boyutu daha “dramatik” bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Zira üreticiler, tüketicilerin elektrikli araçlara ilgi göstüerip göstermeyeceğinden hala çok emin değil. Bunun için çekici tasarımlar, kişiselleştirme seçenekleri, altyapı kurulumları gibi “şirin” unsurlara da yatırım yapan üreticiler, 2022’ye kadar geçecek sürede pek kolay uyku uyuyamayacak gibi görünüyor. Çünkü yeterli sayıda elektrikli araç satılamaması halinde firmaların emisyon cezaları ödemesi de gerekecek...



Tüm bunlara, bir de çevrecilerin artan baskısını eklemek gerek. Nitekim hafta sonunda çevreciler, iki gün boyunca fuarı protesto için gösteriler ve etkinlikler yapmayı planlıyor.

Bu çocuklar Çin’den geldi

Fuara küresel markaların katılımı azalınca, Çinli markalarda yükseliş göze çarptı. Wey ve Hongqi’nin yanı sıra Byton gibi yeni girişimlerle birlikte 37 Çinli firmanın Frankfurt’ta boy gösterdi. Otomobil üreten ve daha önce başka Avrupa fuarlarına da katılan Wey, Frankfurt’ta Avrupai modelleriyle dikkat çekti. Aslen Great Wall bünyesinde olan marka, Avrupa’da üretilebilir.

İkonik Defender üst sınıf oldu





Land Rover’ın ilk ürettiği model olan Defender, tamamen yeni nesliyle Frankfurt’ta görücüye çıktı. Türkiye’ye 2020 yılında gelmesi beklenen ve daha çok arazi kabiliyetleriyle tanınan Defender, atalarının sahip olmadığı lüks unsur ve donanımlarla da dikkat çekecek. Köşeli hatlara sahip olan yeni Defender, benzinli ve dizel motorlarla donatılacak. Defender’da, dokunmatik ekranlı orta konsol, dijital sürüş modu seçenekleri gibi teknolojiler de olacak.

Hyundai’den elektrikli geleceğe hazırlık

Hyundai’nin, elektrikli modellerin tasarımı hakkında ipuçları vermeyi amaçlayan konsepti “45” büyük ilgi gördü.. 1920’lerdeki uçak tasarımlarından da ilham alındığı belirtilen konsept, adını da ön ve arka tasarındaki 45 derecelik açılardan alıyor. Konsept, ayrıca markanın 1974’teki ilk özgün modeli olan Pony’ye de bir anımsatma yapmış.

Biraz ondan biraz da bundan

Frankfurt Fuarı’nın kuşkusuz en ilginç ve radikal aracı, Tayvan’dan gelen San Yuan konseptiydi. Ön tarafından Audi halkalarına benzer (ama eksik sayıda) bir logosu bulunan aracın boyutları ise, bir otomobilde rastlanmayacak kadar farklıydı. İç mekanında müzik kutularını andıran bir tasarım kullanılan araç, Nissan Juke, Toyota C-HR gibi otomobillerden de esintiler taşıyor. Kaputunun altında ne olduğu söylenmemekle birlikte, gösterge ekranında 6.000 devir çevirebildiği göze çarpıyor. Yani benzinli motora sahip olma ihtimali yüksek... Ancak üretilme ihtimalinin düşük olduğunu söylemek gerek!