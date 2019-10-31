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    HaberlerEkonomiEnerji ithalatı faturası eylülde yüzde 11,7 azaldı
    31.10.2019 - 10:18 | | AA

    Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 11,7 azaldı

    Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 azalarak 3 milyar 262 milyon 412 bin dolara geriledi.

    Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 11,7 azaldı

    Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, eylülde Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak 16 milyar 491 milyon 543 bin dolar oldu.

    Bunun 3 milyar 262 milyon 412 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

    Geçen yıl eylülde bu rakam 3 milyar 694 milyon 756 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 11,7'lik düşüş oldu.

    Öte yandan, eylül ayında ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 30 artarak 2 milyon 691 bin 930 tona yükseldi.

    Ölümden saniyelerle kurtuldularKağıthane’de park halindeyken el freni boşalan otomobil, geri manevra yaparak binaya çarptıktan sonra yaklaşık 5 metreden aşağıya uçtu. Dehşet anları kameralara yansırken, yolda yürüyen bir kadın ve öğrenci ölümden saniyelerle kurtuldu.
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