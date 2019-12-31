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    HaberlerEkonomi Haberleri Enerji ithalatı faturası kasımda yüzde 1,8 azaldı
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    31.12.2019 - 11:53 | | AA

    Enerji ithalatı faturası kasımda yüzde 1,8 azaldı

    Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 3 milyar 390 milyon 200 bin dolara geriledi.

    Enerji ithalatı faturası kasımda yüzde 1,8 azaldı

    Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, kasımda Türkiye'nin toplam ithalat tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 17 milyar 737 milyon dolar oldu.

    Bunun 3 milyar 390 milyon 200 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

    Geçen yıl kasımda bu rakam 3 milyar 452 milyon 317 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 1,8'lik düşüş oldu.

    Öte yandan, kasımda ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 135 artarak 2 milyon 676 bin 738 tona yükseldi.

     

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