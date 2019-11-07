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    HaberlerEkonomi HaberleriEnerji ivme kattı, geliri % 17 artırdı
    07.11.2019 - 07:50 | |  EKONOMİ SERVİSİ

    Enerji ivme kattı, geliri % 17 artırdı

    Satışları, ilk 9 ayda 45 milyar TL’ye taşıyan Sabancı Holding’in CEO’su Alper “Enerji ivme kazandırdı” dedi

    Enerji ivme kattı, geliri % 17 artırdı

    Sabancı Holding, 2019 yılının ilk 9 ayında, gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artırırken, grubun konsolide satışları 45 milyar TL oldu. 

    Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “9 aylık finansal sonuç tablosu, operasyonel ve mali performansımızın planlarımız ve beklentilerimiz doğrultusunda ilerlediğini gösteriyor” dedi.  

    “İlk 9 aylık dönemde enerji, Topluluğumuza önemli bir ivme kazandırdı” diyen Alper, şöyle devam etti: “Enerji iş kolumuzdaki güçlü finansal yapımız ve doğru yönetim yaklaşımımız sonuçlarımıza olumlu katkıda bulundu. Türkiye’de, büyümek için yüksek potansiyel taşıyan sigorta sektöründe şirketlerimizin pozitif görünümünün devam ettiğini söyleyebiliriz.” 

    Teknolojik hedef

    Atılan tüm adımların Türkiye’nin geleceğine inançla hayata geçirildiğine değinen Alper, “Yeni Neslin Sabancı’sı olarak, dijital dönüşüm konusundaki adımlarımızı da aynı hızda sürdürüyoruz. Bunun yakın zamandaki en somut örneği SabancıDx Dijital Kampüsümüz oldu. Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmek ve değer katmak amacıyla kapılarını açtığımız SabancıDx Dijital Kampüs ile de teknolojiye ve inovasyona odaklanmayı sürdüreceğiz. Yüksek teknoloji alanındaki büyüme hedefimizi kompozit alanında yaptığımız dördüncü satınalımla da gerçekleştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

     

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