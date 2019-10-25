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    HaberlerEkonomiEnerji şirketleri AB'de lobi faaliyetine 250 milyon euro harcadı
    25.10.2019 - 13:03 | | AA

    Enerji şirketleri AB'de lobi faaliyetine 250 milyon euro harcadı

    Büyük enerji şirketlerinin 2010 yılı itibarıyla Avrupa Birliği'ndeki (AB) lobi faaliyetlerine 250 milyon eurodan fazla harcama yaptığı bildirildi.

    Enerji şirketleri AB'de lobi faaliyetine 250 milyon euro harcadı

    Brüksel merkezli sivil toplum örgütü Avrupa Şirket Gözlemevi (CEO) ile çeşitli çevre gruplarının, petrol ve doğal gaz şirketlerinin AB'deki lobi faaliyetlerine ilişkin hazırladığı rapor yayımlandı.

    Buna göre, enerji şirketleri BP, ExxonMobil, Shell, Chevron ve Total AB'nin politikalarını etkileyebilmek için 2010'dan bu yana 250 milyon eurodan fazla lobi harcaması yaptı.

    Brüksel'de kayıtlı faaliyet gösteren ve yaklaşık 200 lobicisi bulunan söz konusu enerji firmaları, 2014'ten beri AB yetkilileri ve karar alıcılarıyla 327 üst düzey toplantı gerçekleştirdi.

    Avrupa enerji sektöründe faaliyet gösteren büyük şirket ve kuruluşlar, karar alıcıların ilgili alanlardaki politikalarını etkileyebilmek amacıyla AB'de güçlü lobi faaliyetlerinde bulunuyor.

    Lobiciler faaliyetlerini, halkla ilişkiler uzmanları, hukuk firmaları, düşünce kuruluşları ve ticaret birlikleri aracılığıyla yürütüyor. Ayrıca, çeşitli enerji şirketleri her bölgede kurdukları şubelerle sektörün çatı kuruluşları ve işveren temsilcilikleriyle ortak çalışmalarda yer alıyor.

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