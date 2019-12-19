Enerji startupları Limak’la hızlandı

Programa, girişimci adayları, girişimciler, erken aşamadaki startup ve şirketler için açılan çağrıya 100 enerji girişimi başvurdu. Programa dahil olan girişimlerden Bren, Blink ve Demircioğlu pilot uygulamalarını Limak Enerji sahalarında gerçekleştirirken, Loggma ise Limak Enerji’nin Güneş Enerjisi Santrali projelerinde işbirliği fırsatı elde etti. Türkiye’nin farklı şehirlerinden seçilen 10 girişim, hızlandırma programı süresince 75 saat uygulamalı eğitim alırken, 120 saat mentorluk seansı gerçekleştirildi.

Her bir girişim, Limak Enerji yöneticileri ile eşleştirilerek sektörel ve iş fonksiyonları bazında mentorluk seanslarına devam ettiler. Mentors Network Turkey Kurucusu Mehmet Onarcan’ın program çıktılarını özetlediği sunum sonrasında programda desteklenen girişimler Blink, Bren, Deveci, Dream, HVS Enerji, Mavi Alp, Karayel, Demircioğlu ve Solarify program süresince geliştirdikleri projelerini katılımcılara aktardı. Girişimciler Demo Günü’nde yatırımcılarla da bir araya geldi.

İşbirliğinde başarı

Etkinlikte Teknoloji Transfer Danışmanı Doğan Taşkent’in moderatörlüğünde Dünya Enerji Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Barış Sanlı, Limak Enerji CEO’su Birol Ergüven, 500 Startup Yönetici Ortağı Rina Onur Şirinoğlu ve Reengen CEO’su Şahin Çağlayan’ın katılımıyla ‘Büyük Şirket - Startup İş Birliklerinde Başarı Hikayeleri İçin Roller’ paneli gerçekleştirildi.

Parlak fikre davet

Birol Ergüven TEA’nın, girişimcilere destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Program boyunca elde edilen bilgi ve tecrübenin devam ettirilmesi gerektiğine işaret eden Ergüven, “Enerji sektöründe parlak fikirleri olan tüm paydaşları platformumuza davet ediyoruz” dedi.

Şahin Çağlayan, büyük şirketlerin yeni başlayan startup’a en büyük desteğinin doğru programı göstermesiyle olacağını söyledi. Sanlı, “İnsan eksiği yok, imkân eksiği var. Devlet imkânları doğru şekilde oturtursa süreç daha hızlı ilerleyecek” ifadelerini kullandı.

İtici güç

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, yenilikçi olamayan şirket ve ekonomilerin rekabet gücünün giderek azaldığını belirtti. Özdemir, “Girişimcilik, ekonomilerin ve şirketlerin en önemli itici güçlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Büyük bir ekonomi istiyorsak kurum içi ve kurum dışı girişimciliği desteklemeliyiz. Hem dünya hem de Türkiye bu gerçeği çoktan anlamış durumda. Girişimcilerimizden 5’i Limak Enerji sahalarında işbirliği ve pilot uygulama fırsatına sahip oldu” diye konuştu.