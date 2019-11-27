Enerji verimliliğine 350 milyon dolar

EBRD tarafından geliştirilen Temiz Teknoloji Fonu ile AB’nin desteklediği Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı’na (TuREEFF) göre, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Şekerbank’a, bireyler, inşaat şirketleri ve enerji tasarrufu ekipman bayilerine kullandırılmak üzere 5 yılda 350 milyon dolar fon aktarıldı.



50 bin hane faydalandı



Bu fonlar, 2.800 kişi tarafından çevre dostu konutların satın alınması veya mevcut konutların enerji tasarruflu teknolojilerle donatılması için kullanıldı. TuREEFF yatırımları 2015’ten beri yılda 29.3 gigavatsaat enerji tasarrufu sağlanmasına ve 7.390 ton karbon emisyonu salımının engellenmesine destek oldu. EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, 50 bin hanenin programdan yararlandığını belirtti.



Emisyonunun azaltılması ve yeşil ekonomiye katkıları nedeniyle Zafer Hakan Yapı İnşaat, Hun Perakende İnşaat, Tema İstanbul, Eldem AŞ, Modern Klima, Elvan İnşaat ve Neyka Nakliyat ödüle layık görüldü.