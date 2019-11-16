Enerjide hedef büyük

Altyapı, enerji ve gayrimenkul alanlarında yeni yatırım hamlesine hazırlanan Kalyon Holding, 2020’yi ‘Küresel Marka Yılı’ ilan etti. Geçen hafta basınla buluşma toplantısında bir araya gelen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, hedefin dünya markası olmak olduğunu söyledi.



‘İstanbul’ avantajı



“İstanbul merkezli olmak, küreselleşmek için büyük avantaj sağlıyor” diyen Mehmet Kalyoncu, “Üç saatte 60’ın üzerinde başkente ulaşabiliyorsunuz. Bir yanda Türkiye’deki dev yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan da Kalyon Holding’i bir dünya şirketi haline getirmek için çalışıyoruz. Dünyanın farklı coğrafyalarında ihalelere giriyoruz. Amerika kıtasından Avrupa’ya ve Ortadoğu’ya kadar çok geniş bir coğrafyada yeni havalimanı projeleri üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’de bitirdiğimiz önemli projeler dünyada ciddi anlamda önümüzü açıyor” ifadelerini kullandı. Kalyoncu ayrıca, “Küresel vizyon çerçevesinde ilk adım olarak Bükreş’te bir ofis açtık. Buradan Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kıta Avrupası’ndaki işlerimiz yöneteceğiz” dedi.



Balkanlar’a metrobüs



İstanbul’un ardından Balkan coğrafyasında da metrobüs projeleri üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Mehmet Kalyoncu, “Romanya, Sırbistan, Arnavutluk ve şimdi de Üsküp’te bir metrobüs projesi üstünde çalışıyoruz. Katar, Kuveyt ve Güney Amerika aktif bir şekilde proje geliştirdiğimiz ülkeler arasında” ifadelerini kullandı.





‘Borç ödemede sıkıntımız yok’

İstanbul Havalimanı’nda İGA’nın borçları noktasında daha az faiz ödemek için re-finansman üzerinde çalıştıklarını anlatan Mehmet Kalyoncu, “Bizim borcumuzu ödeme gibi bir sıkıntımız hiç olmadı. Artık proje bitmiş ve işletmeye geçmiş olduğu için risk bakış açısı farklı. Dünyada ekonomide faizlerin düşüşü gibi bir trend var. Bundan faydalanıp daha az faiz ödeyeceğimiz, finansman yükünü azaltacağımız bir finansman üzerine çalışıyoruz. Asya’dan, Çin’den bankalar ilgileniyor. 5 milyar euro’ya kadar bir yetkilendirme yaptık. 3 milyar euro ya da 4 milyar euro da olabilir. Bu tamamen gelebilecek tekliflere bağlı” dedi.



Havalimanı metrosuyla ilgili de konuşan Mehmet Kalyoncu, “Metro, AYGM tarafından yapılıyor. Günlük ilerlemede 65 metre ile dünya rekoru kırdı. 2020’nin son çeyreğinde Kağıthane’den havalimanına giden kısım açılacak. 2021’de de Gayrettepe’den İstanbul Havalimanı’na giden bölüm hizmette olacak” dedi.

2 bin kişilik istihdam

Grupta enerji işlerinin başında bulunan Haluk Kalyoncu, “Dünyada yenilenebilir enerjide en geniş portföye sahip gruplardan biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

Kalyoncu, şöyle devam etti: “Ankara Başkent OSB’de hayata geçirdiğimiz yerli güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikasını Haziran 2020’de açmayı planlıyoruz. Türkiye’ye bir teknoloji transferi yapıyoruz. Çin Elektronik Teknolojisi Grubu (CETC) ile bir anlaşma imzaladık. 6 ay içerisinde CTEC firması bu fabrikanın kurulumuyla ilgili bize teknoloji transferini getirecek. ”



1 milyon haneye enerji



Bu noktada Konya-Karapınar’da 18 kilometrekarelik bir alanda kuracakları güneş enerjisi santralinin de 2020’de yatırımına başlayacaklarını söyleyen Haluk Kalyoncu; “Bu santral tamamlandığında, 1 milyondan fazla hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak” dedi ve ekledi: “Her iki proje için toplam 1.5 milyar dolarlık yatırım planladık. Bu panellerle, 1000 MW’lık Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali kurulacak. Bu santral, yıllık 2 milyar 600 bin kilowatt/saat enerji üretecek. Yani yıllık yaklaşık 250 milyon dolarlık bir enerji üretiminden söz ediyoruz. Böylece ülke ekonomisini, yıllık 150 milyon dolarlık bir enerji ithalatından korumuş olacağız.”



Rüzgâr enerjisi alanında da ciddi bir yatırımın içinde olduklarını aktaran Haluk Kalyoncu, “Rüzgâr enerjisiyle ilgili olarak, 700 megavat Trakya’da ve 300 megavat Anadolu’da olmak üzere toplam 1.000 megavat rüzgâr enerjisi santral yatırımımız sürüyor. Bu yatırımlarımızla 2 bin civarında yüksek nitelikli istihdam yapacağız.”





‘İlk projede % 30 satıldı’

Markalı konut sektöründe iddialı olduklarını anlatan Mehmet Kalyoncu, “Bizim gayrimenkul geliştirirken 3T olarak adlandırdığımız bir modelimiz var; Tabiat, Tasarım ve Teknoloji. İlk markalı konut projemiz olan Nevbahar Üsküdar Projesi’nde de bunu gördük. Eylül ayında lansmana çıktık. Şu anda satışlarımız yüzde 30’lara ulaştı. Üsküdar’daki projemiz bir karma proje. 2021’de başlamayı planladığımız İstanbul Havalimanı yakınlarında karma kullanımlı bir proje için şimdiden çalışmalara başladık.”





‘Eğitimde büyüyoruz’

“Gaziantep’te bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak hizmet veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi de 8 bin öğrencimize ev sahipliği yapıyor” diyen Haluk Kalyoncu, “Bursluluk oranımız yüzde 40, her yerden öğrencimiz var. Taban puanları bakımından vakıf üniversiteleri arasında hukuk fakültemiz ilk 7’ye, psikoloji bölümümüz ise ilk 5’e girdi. Yurt dışından öğrenci oranımız yüzde 5 civarlarında” dedi.