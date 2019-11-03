Enerjik çanta kart kadar telefon

Son dönemde pek çok yeni teknoloji ürünü lansmanına tanık olduk. Bildiğimiz cep telefonları, bilgisayarlar, televizyonlar yanında ilginç cihazlar da görücüye çıkarıldı. Kredi kartı büyüklüğünde cep telefonu, güneşle şarj olan teknolojik çanta, bulunulan ortama farklı ambiyans katan ışık barı, kandaki oksijeni ölçen akıllı bileklik bunlar arasında. İlginç ürünlere göz attık.



En küçük cep telefonu



TCL’nin kredi kartı boyutundaki akıllı telefonu Palm, Türkiye’de satışa sunuldu. Hareketli bir yaşam için tasarlanan Palm, 720p çözünürlükte 3.3 inç’lik kompakt ekrana sahip. 70 gram ağırlığında olan telefon, Android işletim sistemine sahip. Google Asistan ile sesli aktivasyon özelliği var. Sesinizi kullanarak müzik dinleyebilir, bir etkinlik yaratabilir, mesajlarınıza yanıt verebilir veya yol tarifi alabilirsiniz. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 435 yonga setinden alıyor. 3 GB Ram ve 32 GB dahili depolama alanı var. 800 mAh’lık bataryalı Palm’da 12 MP arka ve 8 MP ön kamera bulunuyor. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza tam dayanıklı. Fiyatı, 2.975 TL.

Kandaki oksijeni ölçüyor









Honor’un akıllı bilekliği Honor Band 5, kesintisiz nabız ölçüm monitörü, kan oksijen satürasyonu ölçümü ve anlık uyarı gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Eş zamanlı nabız sayımı, nabız aralığı ölçümü ve nabız uyarılarıyla egzersiz esnasındaki riskleri en aza indiriyor. SpO2 sensörü sayesinde kan oksijen satürasyonu ölçümü yapabiliyor. 0.95 inç’lik Amoled dokunmatik ekranı var. 100 mAh’lık bataryası ve 10 metrelik çalışma menzili var. 1-2 saatte şarj oluyor. 23 gram ağırlığında. Honor Band 5, kalp atışını ve uykuyu da eş zamanlı izleyerek analiz ediyor. Akıllı bileklikle yüzme verimliliğini hesaplayabilirsiniz. 50 metreye kadar suya da dayanıklı. Honor Band 5, 10 farklı fitnes modunu da algılayabiliyor. Fiyatı, 200 TL



Çantanızdan enerji alın









Gelişen teknoloji çantaları da akıllandırırken, şarj ihtiyacının da bunlar üzerinden elde edilmesini sağlıyor. XD Design sırt çantaları, yüzeyinde bulunan solar panel sayesinde gün ışığında enerji depoluyor ve mobil cihazları şarj ediyor. Telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar için özel bölmelerin olduğu sırt çantasında USB bağlantı noktası da var. Çevre dostu ve su itici malzemelerinin kullanıldığı sırt çantaları, kitlenebilir ve gizli fermuarlara sahip. Darbede formunu koruyan çanta, ergonomik yapıda. Fiyatı, 565 TL.



Tak çalıştır mikrofon









Logitech, yayın ve oyun mikrofonu Yeti X’i tanıttı. Tak çalıştır özelliğiyle öne çıkan Yeti X, YouTube, Podcast ve Twitch yayıncılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeti X, sahip olduğu Blue VO!CE teknolojisiyle kullanıcılara profesyonel bir ses kalitesi için çeşitli özel efekt ve hazır ayarlar sunuyor. Cihaz, çok fonksiyonlu akıllı düğmesi ile ses seviyesini gerçek zamanlı olarak izleyip ayarlamaya imkân tanıyor. Mac ve PC’de rahatça çalışabilen Yeti X, profesyonel yayınlar için gereken ses kalitesini elde etme konusunda içerik üreticilerini desteklerken, ses efektleriyle de dikkat çekiyor.



Ortama farklı ışık katın









Aydınlatma firması Signify, Philips Hue serisinin ‘Play’ modelini Türkiye pazarına sundu. Hue Play, etrafı tamamen saran bir aydınlatma deneyimi yaratmak için farklı şekillerde konumlandırılan kompakt ve çok amaçlı bir ışık barı. Dolaylı aydınlatma etkisi sağlıyor ve televizyonun yanına yatay veya dikey olarak yerleştirilebileceği gibi arkasına sabitlenerek de fon ışığı olarak kullanılabiliyor. Hem siyah hem de beyaz renkler mevcut. Firma, ürün kataloğunda, “Kendinizi sinema salonunda hissedin, oyun tecrübenize yeni bir heyecan ve boyut kazandırın veya son tatilinizin renklerini evinizde yeniden canlandırın” diyor. Fiyatı, 450 TL.

