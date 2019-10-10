Enerjiye 11 milyar dolar yatırım

Dönmez, “Son 5 yılda güneşe 4.8 milyar dolar, rüzgar santrallerine 4.3 milyar dolar, akarsu ve barajlı hidroelektrik santrallerine yaklaşık 6 milyar dolar, jeotermale 1 milyar dolar, biyokütleye de 430 milyon dolarlık yatırım yapıldı” diye konuştu. Dönmez, şunları söyledi:



“2033 yılına geldiğimizde elde edeceğimiz tasarruf miktarı 30 milyar dolara ulaşmış olacak. Yani 1’e 3 kazanacağımız, getirisi oldukça yüksek bir alan. Burada küçük tüketicilere ve sanayi kuruluşlarına uygun maliyetli kredi sağlanması konusunda daha önce BDDK ve bankalarla görüşmelerimiz oldu. Belli bir mesafe aldık ancak daha almamız gereken yol var. Bankalarımız ve finans kuruluşlarımız, bu işin uygun maliyetli finansmanı için paketler hazırlar, yeni kredi türleri getirirlerse inanıyorum ki Türkiye lisanssız enerji üretiminde dünyaya örnek bir model oluşturabilir.”



Dönmez, lisanssız elektrik üretiminde 6 bin MW’lık kapasitenin mevcut olduğunu belirterek, “Mayıstan bu yana mesken grubundan 1142 başvuru aldık. Sanayi tesislerinin 4 ay içinde GES başvurusu 200 MW’ye ulaştı” dedi.