Enflasyon 15 ayın en düşüğünde

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15.01’e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13.45’e indi. Böylece enflasyon yıllık bazda son 15 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Alkol-sigara etkisi

12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19.62, yurt içi üretici fiyatları yüzde 30.51 arttı. Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 7.35, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6.39 yükseldi.

Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 19.11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, eğitimde yüzde 4.26, konutta yüzde 2.04, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.89, lokanta ve otellerde yüzde 0.75 artış kaydedildi.

Şampiyon salatalık

Tüketici fiyatları bazında ağustosta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 23.35 ile salatalıkta oldu.

Ağustosta ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 1.94 ile ulaştırma oldu. Ulaştırmayı giyim ve gıda izledi. Giyim ve ayakkabıda yüzde 1.10, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.77 düşüş gerçekleşti.

‘Hedefi yakalayacağız’

Enflasyon rakamlarını Twitter’dan değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında enflasyonda önemli düşüş kaydedildiğini belirterek, “ÜFE’deki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

Albayrak mesajında, “Dengelenme sürecinin yılın ikinci yarısında da devam eden pozitif katkısıyla üretici ve tüketici fiyat endekslerinde düşüşler devam ediyor” dedi.