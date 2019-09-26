"Enflasyon düşecek toparlanma sürecek"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, “Önümüzdeki dönemde, enflasyondaki düşüşle ülke risk priminin ve finansal oynaklıkların azalacağını, finansal koşullardaki kademeli iyileşmeyle iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ılımlı şekilde süreceğini öngörüyoruz” dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) eylül ayı meclis toplantısına katılan Uysal reel sektörle kurum dışı ilk buluşmasını gerçekleştirdi.

Düşük kur desteği

Yurt içinde iktisadi faaliyetin geçen yılın ikinci çeyreğinden itibaren dengelenme sürecine girdiğini dile getiren Uysal, geçen yılın ikinci yarısındaki daralmanın ardından gayrisafi yurt içi hasılada bu yılın ilk yarısında ılımlı bir toparlanma gözlediklerini vurguladı.

Başta sanayi üretimi olmak üzere, öncü göstergelerin, iktisadi faaliyetteki toparlanma ve ekonomideki dengelenmenin yılın ikinci yarısında da devam ettiğini gösterdiğini anlatan Uysal, “Önümüzdeki dönemde, enflasyondaki düşüşle birlikte ülke risk priminin ve finansal oynaklıkların azalacağını, finansal koşullardaki kademeli iyileşmeyle iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ılımlı şekilde süreceğini öngörüyoruz” dedi.

Uysal, içinde bulunulan dönemde, reel kurun düşük seviyelerde seyretmesinin Türkiye’nin küresel ticarette sahip olduğu rekabet gücünü, dolayısıyla dış ticaret dengesindeki iyileşmeyi desteklediğini belirterek, 2019’un geri kalanında cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Kamu tamam, sıra özelde

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Merkez Bankası’nın son iki toplantısında faiz indirimine gitmesinin piyasaların likiditeye ulaşması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, “Faiz indirimi sonrasında kamu bankalarıyla birlikte özel bankaların da piyasayı uygun bir faiz oranıyla fonlamasını bekliyoruz” dedi.

‘Önden yüklemeli tercih ettik’

Tüketici enflasyonunda Ekim 2018’den bu yana belirgin düşüş gördüklerinin altını çizen Murat Uysal, enflasyondaki iyileşme eğiliminin devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

Enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, temmuzdaki 425 baz puanlık indirimin ardından eylülde de politika faizini 325 baz puan indirdiklerini anımsatan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Küresel gelişmelerin de etkisiyle para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü temmuz ve eylül aylarında önden yüklemeli bir şekilde kullanmayı tercih ettik.

Bu kararı alırken hedeflediğimiz dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu bir para politikası duruşu hedefledik. Gelinen noktada para politikası duruşunun enflasyondaki düşüş sürecini destekler nitelikte olduğunu değerlendirmekteyiz. Türkiye’de enflasyon gelişmekte olan ülke grubuna kıyasla halen yüksek. Enflasyonda düşüşü kalıcı hale getirmek için para politikasında temkinli duruşu sürdürmemiz gerekmekte. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz.”

Kredi piyasasında karar etkili oldu

Murat Uysal, aldıkları kararların kredi piyasası üzerinde de etkili olduğunu söyledi. Temmuz ve eylülde faiz indirimleriyle birlikte mevduat ve kredi faizlerinin gerilediğine işaret eden Uysal, kredi faizlerindeki gerilemeyi hem firma hem ihtiyaç kredilerinde gözlediklerini bildirdi. Reel sektörün nabzını tutmaya yönelik sahadan elde edilen bilgileri, diğer verilerle harmanlayarak politika oluşturma süreçlerinde değerlendirdiklerini belirten Uysal, söz konusu bilgilerin, karar alma süreçleri açısından en kıymetli girdilerden birini oluşturduğunu ifade etti.