Enflasyon hedefe doğru

Ekim enflasyonunu Twitter’dan yaptığı paylaşımla değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadelede atılan adımların meyvelerini vermeye devam ettiğini vurgulayarak, “Ekim ayı rakamlarıyla TÜFE’de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız” dedi.

Aylık TÜFE yüzde 2

Albayrak’ın paylaşımında yer alan infografikte de “Para ve maliye politikalarının güçlü eş güdümüyle ana mücadele alanlarının başında gelen enflasyonda 2019 yılının eylül ve ekim aylarında ulaşılan seviyeler, ekonomide dengelenme sürecinin başarılı birer örneğini oluşturmaya devam ediyor” ifadesi yer aldı.

İnfografikte, ekimde yıllık TÜFE’de Aralık 2016’dan, yıllık ÜFE’de Nisan 2013’ten beri en düşük seviyenin yakalandığı vurgulandı.

Ekimde aylık bazda TÜFE yüzde 2, Yİ-ÜFE yüzde 0.17 artış gösterdi. TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10.59, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.55 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2018’e göre yüzde 6.71, geçen yılın ekim ayına göre de yüzde 1.7 arttı.

Şampiyon kazak

Ana harcama grupları itibarıyla ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 11.7 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.

Tüketici fiyatları bazında ekimde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 43.70 ile erkek kazağında oldu.

Sigara ve içki zamları etkiledi

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 43.6 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 14.24 ile sağlık, yüzde 14.2 ile eğitim, yüzde 13.71 ile lokanta ve oteller, yüzde 13.43 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi. Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 33’ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289’unun ortalama fiyatlarında artış, 96’sının ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. Geçen ay bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 9.59 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 2.62 ile diğer ulaşım araçlarında görüldü. Aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 3.25 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 11.08 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde görüldü.

Yurt içi turların fiyatları ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 27.66 ile yurt içi bir hafta veya daha fazla süreli turlarda gerçekleşti. Bunu yüzde 25.23 ile limon, yüzde 15.38 ile havuç, yüzde 12.17 ile elma, yüzde 8.50 ile taze fasulye, yüzde 5.03 ile şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 4.87 ile yurt dışı bir hafta veya daha fazla süreli turlar, yüzde 4.08 ile nevresim takımı, yüzde 3.81 ile kuru fasulye ve yüzde 3.67 ile klima takip etti.

Yeniden değerleme oranı yüzde 22.58

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve çeşitli harç ve vergi oranlarını belirleyen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22.58 artış gösterdi.

Kasımda kira artışı yüzde 16.81

Ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16.81 arttı. Bu oran kasımda yapılacak olan kira zamlarında üst limit olacak. Kira zamlarının 12 aylık ortalama TÜFE’ye göre olması için yasal düzenleme yapılmıştı.