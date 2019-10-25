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    HaberlerEkonomiEnflasyon Raporu, 31 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak
    25.10.2019 - 14:49 | | AA

    Enflasyon Raporu, 31 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 4'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Ekim Perşembe günü İstanbul'da açıklayacak.

    Enflasyon Raporu, 31 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak

    TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2019-IV"ün 31 Ekim'de yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

    Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Merkez Bankasının İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın da bir sunum yapacağı kaydedildi.

    Enflasyon Raporu 2019-IV Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.

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