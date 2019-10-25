Enflasyon Raporu, 31 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak

TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2019-IV"ün 31 Ekim'de yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.
Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Merkez Bankasının İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın da bir sunum yapacağı kaydedildi.
Enflasyon Raporu 2019-IV Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.
'Ölüm Patroniçesi'yle bağlantılı kişilere baskın! Çok sayıda gözaltı varİstanbul Sarıyer Çayırbaşı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 15 Mayıs'ta tutuklanarak 30 yıl hapis cezası alan 'Ölüm patroniçesi' olarak bilinen kadın çete lideri Saide D. ile irtibatlı olduğunu belirlendi.