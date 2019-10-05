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    HaberlerEkonomiEnflasyonun direncini kıracak tedbir geliyor
    05.10.2019 - 11:37 | | AA

    Enflasyonun direncini kıracak tedbir geliyor

    Hükümet, gelecek 3 yılda kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde enflasyon yerine Yeni Ekonomi Programı (YEP) enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yaparak enflasyonda atalet etkisini sınırlamayı hedefliyor.

    Enflasyonun direncini kıracak tedbir geliyor

    AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin YEP kapsamında, hükümet finansal istikrarın sağlanması amacıyla bir dizi tedbir alacak.

    Buna göre, para ve maliye politikalarının eş güdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal dönüşüm adımları hayata geçirilecek. Böylece enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi hedeflenecek.

    Enflasyonun düşürülmesiyle öngörülebilirlik artacak, belirsizlik kaynaklı risk primleri gerileyecek, finansal aracılık sisteminin ve reel sektör sabit sermaye yatırımlarını verimliliği yükselecek, uzun vadeli Türk lirası finansman kaynakları geliştirilecek. Böylece ekonomik ve finansal istikrar güçlendirilecek.

    Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde enflasyon yerine, YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacak. Böylece, enflasyonu düşürmek için uygulanan politikalara karşın, iktisadi karar birimlerinin geçmiş dönemki enflasyon beklentilerini sürdürmeleri nedeniyle, enflasyon oranının düşmeye karşı direnç göstermesi ve yapışkan hale gelmesi olarak nitelendirilen "enflasyon ataleti" sınırlandırılmış olacak.

    Enerji kontratlarının TL bazlı olması sağlanacak

    Mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltmak için bazı ithal ürünlerin yetiştirilmesi, alım garantili enerji kontratlarının yerlilik oranı da dikkate alınarak TL bazlı olması sağlanacak. Eşel mobil sistemi ile petrol fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerindeki etkisi bütçe dengesi de gözetilerek sınırlandırılacak. Sektörel rekabet ve verimlilik eylem planları hazırlanarak rekabet ortamı iyileştirilecek ve üretim maliyetleri düşürülecek.

    Program kapsamında gıda enflasyonunun düşürülmesi için çeşitli adımlar da atılacak. Bu kapsamda gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları yapılacak ve sebze-meyve fiyatlarında dönemsel dalgalanmaların önlenmesi amacıyla sera yatırımları teşvik edilecek.

    Hal yasası ile üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark optimize edilecek, sebze-meyve ticareti kayıt altına alınacak, aracılar denetlenecek, hallerin altyapısı yenilenecek ve modernizasyon sağlanacak.

    Perakende yasası ile gıda tedarikçilerini korumaya ve gıda enflasyonunu önlemeye yönelik düzenlemeler de planlanıyor.

    Yerel marketlerdeki fiyatlar mobil uygulamaya taşınacak

    Gıda fiyatları başta olmak üzere marketlerdeki fiyatları karşılaştırmayı kolaylaştırılırken fiyat rekabetini artıracak internet tabanlı bir bilgi işlem altyapısı kurularak yerel marketlerdeki fiyatlar mobil uygulamalar yoluyla vatandaşın bilgisine sunulması söz konusu.

    Gıda fiyatlarında mevsimsel dalgalanmaları engellemek amacıyla Toprak Mahsülleri Ofisi ile Et ve Süt Kurumu etkin ithalat ve ihracat uygulamaları, alım, satım ve depolama işlemleriyle piyasada yer alarak gıda fiyatlarında dengelerin korunmasına daha güçlü şekilde destek verecek. Kooperatifçiliğin gelişimine engel teşkil eden mevzuat düzenlemeleri kaldırılacak.

    Tarımda sözleşmeli üretim modeli yaygınlaştırılacak

    Program hedefleri doğrultusunda tarım, hayvancılık ve balıkçılık işletmeleri ile üretici birlikleri ve kooperatiflerin kurumsallaşması, ölçeğinin büyütülmesi ve yaygınlaştırılmasının desteklenmesi de plan kapsamında.

    Tarımda sözleşmeli üretim modeli yaygınlaştırılacak, küçükbaş hayvan üretiminde verimlilik ve hayvan sayısının artırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecek.

    Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkan veren bir erken uyarı sistemi kurulacak. Atıl tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması için gerekli kurumsal ve hukuki altyapı oluşturulacak.

     

     

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