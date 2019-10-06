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    HaberlerEkonomiEnflasyonun direncini kıracak tedbir geliyor
    06.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Enflasyonun direncini kıracak tedbir geliyor

    Hükümet, gelecek 3 yılda kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde enflasyon yerine Yeni Ekonomi Programı (YEP) enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yaparak enflasyonda atalet etkisini sınırlamayı hedefliyor. YEP kapsamında, hükümet finansal istikrarın sağlanması amacıyla bir dizi tedbir alacak.

    Enflasyonun direncini kıracak tedbir geliyor

    Buna göre, para ve maliye politikalarının eş güdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal dönüşüm adımları hayata geçirilecek. Böylece enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi hedeflenecek.

    Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde enflasyon yerine, YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacak. Böylece, enflasyonu düşürmek için uygulanan politikalara karşın, iktisadi karar birimlerinin geçmiş dönemki enflasyon beklentilerini sürdürmeleri nedeniyle, enflasyon oranının düşmeye karşı direnç göstermesi ve yapışkan hale gelmesi olarak nitelendirilen “enflasyon ataleti” sınırlandırılmış olacak.

    Eşel mobil gündemde

    Mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltmak için bazı ithal ürünlerin yetiştirilmesi, alım garantili enerji kontratlarının yerlilik oranı da dikkate alınarak TL bazlı olması sağlanacak. Eşel mobil sistemiyle (vergi oranlarını değiştirerek ürün fiyatını sabit tutmak) petrol fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerindeki etkisi bütçe dengesi de gözetilerek sınırlandırılacak. Sektörel rekabet ve verimlilik eylem planları hazırlanarak rekabet ortamı iyileştirilecek ve üretim maliyetleri düşürülecek.

     

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