BİST110.4770,33EURO6,460,24USD5,810,43ALTIN275,900,83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri EPDK 17 şirkete lisans verdi
    ABONE OL
    15.12.2019 - 09:54 | | AA

    EPDK 17 şirkete lisans verdi

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 17 şirkete lisans verdi.

    EPDK 17 şirkete lisans verdi

    EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 11 şirkete, 12 santral ve tesis için üretim lisansı, 3 şirkete ise tedarik lisansı verildi.

    Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı, 2 şirketin de tedarik lisansı sona erdirildi.

    Petrol piyasasında faaliyet gösterecek 3 şirkete de madeni yağ lisansı verildi.

     

    Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Herkesin merak ettiği soru: AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar yayınlandı mı?

    Herkesin merak ettiği soru: AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar yayınlandı mı?

    2020'de sigorta sistemleri birleşiyor!

    2020'de sigorta sistemleri birleşiyor!

    Burhaniye'de yağmur suları kaldırımda çukur oluşturdu

    Burhaniye'de yağmur suları kaldırımda çukur oluşturdu

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    Sıradaki Haber