EPDK asgari ve azami fiyat limitlerini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK), 2020 yılı ilk çeyrek dönem için Gün Öncesi Piyasası(GÖP) ve Dengeleme Güç Piyasasında(DGP) asgari ve azami fiyat limitlerini belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre EPDK tarafından, gelecek yıl 1 Ocak-31 Mart aralığında asgari fiyat limitlerinin megavatsaat (MWh) başına sıfır TL, azami fiyat limitlerinin ise MWh başına 600 TL olarak uygulanmasına karar verildi.