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    Haberler EkonomiEPDK'dan Shell Petrol AŞ hakkında soruşturma
    18.09.2019 - 11:34 | | AA

    EPDK'dan Shell Petrol AŞ hakkında soruşturma

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), Shell Petrol AŞ hakkında, bayilere talep ettikleri akaryakıtı vermediği veya sınırlı miktarda verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    EPDK'dan Shell Petrol AŞ hakkında soruşturma

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, hiçbir dağıtım şirketinin serbest piyasa koşullarında belirlenen akaryakıt fiyatları üzerinden manipülasyon yapmasına ve tüketiciyi mağdur etmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

    Kurumun, piyasa faaliyetlerini bozacak bu tip girişimlerle ilgili gerekli adımları atmakta tereddüt göstermeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Kurumumuz tarafından, 17 Eylül 2019'da Shell Petrol AŞ'nin, herhangi bir arz sıkıntısı yaşamamasına rağmen bayilerinin istediği akaryakıtı vermediği ya da çok sınırlı miktarda verdiği gelen şikayetler doğrultusunda tespit edilmiştir. Shell Petrol AŞ ile ilgili soruşturma süreci başlatılmış olup gerek görülmesi halinde cezai işlem uygulanacaktır."

    Açıklamada ayrıca tek bir şirketten kaynaklanan bu olayın tekrarlanmamasının akaryakıt piyasasının sağlıklı işleyişi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

     

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