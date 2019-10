Erdoğan’dan Barış Pınarı açıklaması: Gerekirse sahayı genişleteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yaptığı değerlendirmede “Amerika ile yaptığımız mutabakata göre harekâta 120 saat ara verdik. Sürenin sonunda hâlâ teröristler tarafından bölgedeki askerlerimize yönelik saldırılar devam ediyor. Gerekirse güvenli bölge sahamızı genişleteceğiz” dedi. Erdoğan, dün Meclis’te yaptığı grup toplantısında şunları kaydetti:



ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK: Yaşadığımız dönemin ehemmiyeti, bizi iç siyasetteki gaflet ve dalalet ürünü kimi sataşmalardan, iftiralardan, hezeyanlardan uzak durmaya mecbur bırakıyor. İşte ekonomiyle ilgili, ‘çökerttik, çökertiyoruz, battı, bitti’ dediler. Ne oldu? Battı mı? Bitti mi? Ayağa kalktık ve yola devam ediyoruz. Faiz sürekli iniyor, enflasyon geriliyor. En yakın zamanda enflasyonda tek haneli rakama ulaşacağız. Faizde aynı şekilde.



MÜJDELERİMİZ OLACAK: Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri nerede olursa olsun ortadan kaldırıyorlar. Öyleyse Türkiye’nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır. Bunlar, Barış Pınarı Harekâtı sebebiyle askerini selamlayan sporcularımızın selamından korkacak kadar zavallıdır. Selamımıza ara vermeyeceğiz.



B VE C PLANLARIMIZ VAR: Barış Pınarı Harekâtı asla bir sürpriz değildir. Bölgeyi terörden temizleme harekâtıdır. O 444 kilometre bizim için bir tehdit, bir taciz kuşağıydı. ‘Burayı temizleyin; temizlemediğiniz takdirde gereğini biz yaparız’ dedik ve yaptık. Desteğe gelince hiçbirinde ses yok. Bunlar sadece öldürmeyi, silah satmayı bilirler. Bizim B, C planlarımız da var. Vakti, saati geldiğinde onu da yapacağız. Ama petrol dediğin zaman hemen dalarlar, petrole yürürler. Çünkü bunlar için petrolün bir damlası binlerce insanın kanına bedeldir.



BEN TURİST MİYİM?: Batı bu harekâtı durdurmamızı istiyor. Sordukları soru şu, sloganik, ‘Ne kadar kalacaksınız?’ Ben de kendilerine şunu söylüyorum: ‘Siz ne zaman çıkıyorsunuz onu söyleyin’. ‘Berlin’de, Londra’da bir toplantı yapsak...’ Bu toplantının yapılacağı üç yer var. Ya Şanlıurfa ya Gaziantep ya İstanbul; gelin burada yapalım. Olayın olduğu yer burası bu. Sen beni Berlin’e çağırıyorsun. Ben turist miyim ya ne işim var benim orada?



GEREKİRSE GENİŞLECEĞİZ: Amerika ile yaptığımız mutabakata göre harekâta 120 saat ara verdik. Sürenin sonunda hâlâ teröristler tarafından bölgedeki askerlerimize yönelik saldırılar devam ediyor. Bu hattın dışından gelecek saldırılara en sert şekilde karşılık verecek ve gerekirse güvenli bölge sahamızı genişleteceğiz. Rusya ile yaptığımız 150 saatlik mutabakatın süresi de sona erdi. Rusya tarafı bize, Tel Rıfat, Menbiç ve Fırat’ın doğusundaki bölgelerden 34 bin terör örgütü mensubunun, beraberindeki 3 bin 260 ağır silahla birlikte 30 kilometrelik hattın dışına çıktığını ifade etmişlerdir. Her ne kadar bizim elimizdeki bilgiler bu konuda henüz tam manasıyla başarılı olunamadığına işaret ediyorsa da, sahadaki tespitlerimizin ardından kendilerine gereken cevabı vereceğiz. Bu kapsamda cuma günü sahada Ruslarla ortak çalışmaları başlatıyoruz. Şayet terör örgütü mensuplarını görürsek veya her nerede olursa olsun saldırılar sürerse kendi harekâtımızı gerçekleştirme hakkımızı saklı tutuyoruz.



Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yasa tasarısına da sert dille tepki gösterdi. Erdoğan şunları söyledi: “Bugüne kadar yönetimlerin feraseti sayesinde engellenen bu girişimler Amerikan kamuoyunda ülkemiz aleyhinde oluşan hava kullanılarak, Temsilciler Meclisi’nden geçirildi. Yani fırsatçılık yapıldı. Bu atılan adımın hiçbir kıymetiharbiyesi yok; bunu tanımıyoruz. Kendileri çalıp kendileri oynuyor. ‘Suçlusun suçlusun’ demekle bizi suçlayamazsınız. Bu kararı biz tanımıyoruz. ABD’ye sesleniyorum: 1970-80’li yıllarda ASALA 21 farklı ülkede Türk büyükelçiliklerine 100’den fazla silahlı saldırı gerçekleştirdi, 40’ın üzerinde diplomatımız şehit oldu, bundan haberiniz var mı? Böyle bir ithamı milletimize yapılmış en büyük hakaret addederiz. Tarihleri soykırım, kölelik, sömürü lekeleriyle dolu bir ülkenin Türkiye’ye ne söz söyleme ne ders verme hakkı olamaz.

KULLANDIĞINIZ MANİVELA MI?: (Yaptırım tasarısı) FETÖ’nün yıllarca piyasada dolaştırdığı iddialara dayandırılan va hiçbir tutarı olmayan bu tasarıyı da şiddetle reddediyoruz. Amerika bir FETÖ’ye mahkum olacak kadar küçüldü mü ya? Bu ne hâldir? Türkiye’ye darbe yapan terörist başını ülkenizde saklıyorsunuz. Yoksa bu sizin özel olarak değerlendirme noktasında kullandığınız bir manivela mıdır?



Erdoğan, grup toplantısının ardından soruları yanıtladı. 13 Kasım’daki ABD ziyaretinin bu koşullarda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine yönelik soru üzerine Erdoğan, “Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti” ifadesini kullandı.



‘B, C planına geçebiliriz’



“Grup toplantısındaki konuşmanızda, terörle ilgili mücadeleye ilişkin yakın zamanda müjde vereceğinizi söylediniz. O müjde terörist başı Mazlum Kobani’nin Türkiye’ye iadesi konusunda mı” şeklindeki soru üzerine Erdoğan, “Niye acele ediyorsun? Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi” diye konuştu.



Erdoğan, B ve C planlarının neler olduğuna ilişkin soru üzerine de “Şu anda A planını uyguluyoruz. Devriyelerden sonra arazideki bütün gelişmelere göre de nerede ne gibi adımlar atılması gerekiyor? İşte Ayn El Arab’da, Münbiç’te beklenenler eğer yerine getirilmiyorsa buralarda B planına, C planına geçebiliriz” ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi’nde, kuruluşundan bugüne kadar görev yapan il başkanlarına seslendi. Erdoğan özetle şunları söyledi:



KENDİMİZİ YENİLEYECEĞİZ: AK Partilinin eskisi yenisi olmaz. AK Partili olmak bir partinin rozetini taşımaktan ibaret değildir. AK Partili olmak demek bu ülkenin ve milletin medeniyet davasına talip olmaktır. Görev ancak son nefes ile biter. Hiçbir kardeşimizi eski AK Partili olarak sıfatlandırmadık. Bizim davamız kıyamete kadar hayata kalacaktır. İl başkanlarımızı aktif görevleri olsun olmasın AK Parti neferleri ve temsilcileri olarak görüyorum. Büyük kongremizde milletimizin işaret ettiği şekilde kendimizi yenileyecek, enerjimizi tazeleyeceğiz.



GÖNÜL SEFERBERLİĞİ: Çıtayı yüzde 50+1’e yükselttik. Tek derdimiz iktidarı sürdürmek olsaydı eski sistemde daha kolay yapardık. Ülke istikbalini dikkate alarak reformu hayata geçirmeyi tercih ettik. Gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşünen bir partinin başka türlü hareket etmesi mümkün değildir.. Türkiye’ye nasıl çağ atlattıysak, 2023 hedeflerine de ulaştıracağız. Yeter ki muhabbet iklimini koruyalım.



KUDUZ GİBİ: Son 6 yıldır adeta kesintisiz bir saldırı altındayız. Bu saldırıda akla gelebilecek her tuzak, oyun kullanılıyor. PKK’sından DAEŞ’ine ve FETÖ’süne kadar tüm terör örgütleri kuduz gibi üzerimize salınıyor. Bunlar başarılı olmayınca sınırlarımıza saldırmaya başladılar. Ekonomimizi çökertmeyi denediler. Hep birlikte sıradağlar gibi durduk mu, durduk. Barış Pınarı Harekâtımızı yapıyorsak, tek sebebi o terör koridorunu, terör devletini kurmak isteyenlerin başına oraları geçirmektir.



