Erkeklerin gözü kredi skorunda

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, “Son 2 yıllık trende baktığımızda, Ağustos 2017 itibarıyla bireylerin kredi notu ortalaması 1407 idi, bugün itibarıyla 1413, hafif bir yükselme var” dedi.



Akdeniz, Findeks üye sayısında 3.1 milyon kişiye ulaştıklarını, kredi notunu sorgulayanların yüzde 81’inin erkek, yüzde 19’unun kadın olduğunu söyledi.

KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Findeks’e üye kişilerin yüzde 45’inin İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden olduklarını söyledi. Düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Akdeniz, bireylerin kredi notuna ilişkin şöyle konuştu:



‘Karekodda tekiz’



“Son 2 yıllık trende baktığımızda, Ağustos 2017 itibarıyla bireylerin kredi notu ortalaması 1407 idi, bugün itibarıyla 1413, hafif bir yükselme var. Her şeye rağmen kredi notu ortalamasının yükselmiş olması, kullanıcıların bankalara olan borçlarını aksatmak istemediklerini, buna bağlı kredi notlarında herhangi bir bozulmaya izin vermemelerinden kaynaklanıyor.”



KKB’nin uygulaması Karekodlu Çek Sistemi’nin reel sektörde ticari ilişkilerin aksamadan sürdürülmesi açısından önemli bir işleve sahip olduğunu ifade eden Akdeniz, sistemin dünyada tek olduğunu, başka bir ülkede olmadığını söyledi.



Kasım Akdeniz, “Karekodlu Çek Sistemi ülkemiz açısından son derece önemli. Türkiye’de çekler, ödeme aracından öte aynı zamanda kredilendirme aracı. Türkiye’de yılda 21 milyonun üzerinde çek keşide ediliyor. Bir çek ortalama 5 defa el değiştiriyor. 21 milyon çekin 5 defa el değiştirmesi demek, ülkemizde 1 yılda 100 milyon ticari işin çekle ödenmesi anlamına geliyor” dedi.



9 aylık projeksiyon



Önümüzdeki dönem sistemi daha da geliştireceklerini söyleyen Akdeniz, “Karekodlu Çek Skoru’nu hizmete sunuyoruz. Bu skor, keşidecinin önümüzdeki 9 ay içinde ‘çeklerini ödememe’ ihtimalini gösterecek. 2019 içinde, Karekodlu Çek Skoru’nu, Karekodlu Çek raporları üzerine koyacağız” diye konuştu.



Ticari not da var...

KKB’nin ‘Ticari Kredi Notu’ hizmetini de başlatacağını belirten Akdeniz, şu bilgileri aktardı:



“Son 3 yıldır tüzel kişilerle ilgili Ticari Kredi Notu’nu üretiyoruz ve bunu bankacılık sektörü ile paylaşıyoruz. 2019 yılı içinde bu notu, Risk Raporları üzerine koyup, reel sektörle de paylaşmaya başlayacağız. Risk yönetimi reel sektör açısından çok önemli. Karşı tarafın tanınmaması nedeniyle yapılmayan işler yapılıyor hale gelecek.”



Akdeniz, Türkiye’de geçtiğimiz yıl ibraz edilen çeklerin hacminin 1 trilyon TL olduğunu açıkladı. Vadeli çek uygulamasının yarattığı en büyük riskin karşılıksız çek kabul etme riski olduğunu söyleyen Akdeniz, şöyle konuştu:

“Karşılıksız çek keşide edenlerin geçmiş çek ödeme performansları analiz edildiğinde yaklaşık yüzde 80’inin son 12 ayda en az 1 tane karşılıksız çeki olduğu görülüyor. Çeki kabul etmeden önce keşidecinin Karekodlu Çek Raporu’nun incelenmesi, karşılıksız çek alma riskini yüzde 80 azaltıyor.”