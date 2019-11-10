Erken alan kazançlı çıkar

Yerli turistin yaz sezonu için erken rezervasyon dönemi geçen hafta başladı. 2019 yaz sezonunu çok hızlı geçiren ve sezonu mayıstan kasım sonuna kadar uzatan yerli turistler, ilk indirim döneminden faydalanmak için yaz tatili rezervasyonlarını yapıyor. Turizmciler, 2018’den bu yana hızla artan oranda yabancı turistin Türkiye’yi tercih ettiğini belirtirken, yerli turist için erken rezervasyonun önemine dikkat çekiyor. Erken rezervasyon kampanyasının bu ilk döneminde daha karlı indirimlere erişebilecek tüketiciler, kampanyanın ileriki dönemlerinde daha düşük indirimlerle tatil yapmak durumunda kalacak.

Antalya ilk tercih

Turizmde 2015 sonunda Rus uçağının düşürülmesi ile sınırlarda yaşanan olumsuz gelişmelerle birlikte devam iki yıllık süreçte, Türk turizmciler azalan yabancı turist sayısını tesislerin fiyatını düşürerek artırmaya çalışmıştı. Fiyatlar, büyük bir talep karşısında yeniden yükselmeye başlamış, ancak yerli turist bu fiyat artışına hazırlıksız yakalanmıştı.

Deniz/kum/güneş tatilinin gelecek yıl da ilk adresi Antalya olacak. Antalya tesislerini dolduran tatilciler, Ege Bölgesi’ne doğru yol alıyor. Buna göre Akdeniz ve Güney Ege gibi pek çok bölge erken rezervasyonla birlikte dolup taşacak.

Bu sezon yerli turist için fiyatların geçen sezonla benzer olacağını belirten turizmciler, turistlere, erken rezervasyon dönemi indirimlerinden faydalanmalarını öneriyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yıllardır yerli turiste ‘erken rezervasyon önerisi’ yaptıklarını belirtirken, Türkiye’nin turizmden alacağı payın giderek arttığı bir dönemde erken rezervasyonun yerli turist için daha önemli bir hale geldiğini söyledi. Ayık, “İç pazar en önemli kaynak pazarımız. Erken alımlar yabancı turiste fırsat sağlıyor. Daha iyi fırsatlardan ise yerli turist faydalanabilir. Yurt dışı pazarlarında da talep bu kadar yüksekken, hem yer bulma sıkıntısı yaşanmaması, hem de daha uygun fiyatlı bir tatil için bu süreç iyi değerlendirilmeli” dedi.

‘Yılın tatil günleri belli’

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, okul tatilleri başta olmak üzere pek çok tatil döneminin önceden belli olduğunu belirtirken, bu nedenle yerli turistin sorunsuz bir erken rezervasyon yapabileceğini dile getirdi. ‘Bu yıl erken rezervasyon çok daha önemli olacak’ diye Yağcı, “Yabancı turistin büyük talebi geçen yıl yerli turist için yer bulma ve fiyat sıkıntısı oluşturmuştu. Bu sezon için erken rezervasyon ilk intibalara göre iyi bir başlangıç yaptı, tüm yerli turiste ellerini çabuk tutmalarını öneriyoruz” dedi.

‘Vergi, fiyat artışı getirebilir’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, erken rezervasyon sürecinin ilk döneminden yararlanan yerli tüketicinin daha karlı çıkacağını vurgularken, daha fazla indirim oranından faydalanabileceklerini ifade etti. Bağlıkaya, “Her gelen sezon yerli turist için erken rezervasyonun önemini daha iyi gösteriyor. Yaz sezonu yurt dışından gelen yoğun talep artışları ve yeni konaklama vergisiyle birlikte fiyatlarda artış beklenen bir süreçte erken rezervasyon indirimleri çok iyi değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.