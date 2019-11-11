Erkunt’tan bahçe modeli traktör

Erkunt Traktör Yurtiçi Satış Müdürü Yiğit Kosova, 95 Meyveci Lüks modelin, bahçe tarımının yoğun gerçekleştiği Bursa’daki çiftçilerin beğenisini kazandığını, ilginin de satışlara olumlu yansıdığını söyledi.

Kosova, “Erkunt, meyve üreticilerinden gelen yoğun talep üzerine bundan 8 yıl önce tasarlamaya başladığı traktörlerini, bugün M Serisi adı altında 11 ayrı modelden oluşan kocaman bir aileye dönüştürdü.

Küçük ağaçlar için...

İlk defa Bursa Tarım Fuarı’nda lanse ettiğimiz Erkunt 95 Meyveci Lüks modeli, özellikle fındık, zeytin, kiraz, vişne, narenciye, armut ve şeftali gibi küçük ağaçlar için tasarlandı. Piyasanın en küçük, en çevik ve manevra kabiliyeti en yüksek yeni üyesi M Serisi sayesinde meyvelere çarparak zarar veren büyük traktörler bahçe tarımında artık tercih edilmiyor” dedi.