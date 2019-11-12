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    Haberler Ekonomi HaberleriEsenboğa Havalimanı 10 ayda 11,7 milyon yolcuya hizmet verdi
    12.11.2019 - 10:42 | | AA

    Esenboğa Havalimanı 10 ayda 11,7 milyon yolcuya hizmet verdi

    Esenboğa Havalimanı'ndan ekim ayında yaklaşık 1,1 milyon, ocak-ekim döneminde ise 11,7 milyon yolcu hizmet aldı.

    Esenboğa Havalimanı 10 ayda 11,7 milyon yolcuya hizmet verdi

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce açıklanan ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre, geçen ay Esenboğa Havalimanı iç hat yolcu trafiği 919 bin 522, dış hat yolcu trafiği 198 bin 615, toplam yolcu trafiği ise 1 milyon 118 bin 137 olarak gerçekleşti.

    Havalimanına geçen ay iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 6 bin 418, dış hatlar uçak trafiği bin 729 olmak üzere toplam uçak trafiği 8 bin 147 oldu. Yük (kargo posta bagaj) trafiği ise toplamda 9 bin 319 ton olarak kayıtlara geçti.

    Havalimanında hizmet verilen yolcu sayısı yılın 10 ayında 11 milyon 677 bin 513, uçak trafiği 84 bin 564, yük (kargo posta bagaj) trafiği ise 102 bin 528 ton olarak gerçekleşti.

      Rusya semalarında hareketlilikABD’ye ait keşif uçakları Rusya’nın güneyinde uçuşu gerçekleştirirken Rusya da kendi uçaklarıyla atış talimleri yaptı.
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