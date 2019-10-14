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    HaberlerEkonomiEsenboğa Havalimanı'nda 9 ayda 10,5 milyon yolcuya hizmet verildi
    14.10.2019 - 10:05 | | AA

    Esenboğa Havalimanı'nda 9 ayda 10,5 milyon yolcuya hizmet verildi

    Esenboğa Havalimanı'nda eylül ayında 1,1 milyon, 9 ayda ise toplam 10,5 milyon yolcuya hizmet verildi.

    Esenboğa Havalimanı'nda 9 ayda 10,5 milyon yolcuya hizmet verildi

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan eylül ayı havalimanı istatistiklerine göre, söz konusu ayda Esenboğa Havalimanı iç hat yolcu sayısı 914 bin 823, dış hat yolcu trafiği 215 bin 771, toplam yolcu sayısı ise 1 milyon 130 bin 594 oldu.

    Esenboğa Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 6 bin 331, dış hatlar uçak trafiği bin 794 olmak üzere, toplam uçak trafiği 8 bin 125 olarak gerçekleşti. Bu ayda, Esenboğa Havalimanı yük trafiği ise 10 bin 793 tonu buldu.

    Eylül sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı toplamda 10,5 milyon, uçak trafiği 76 bin 417, yük trafiği ise 93 bin 209 ton oldu.

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