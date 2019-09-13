Eskişehirliler ‘toprakla’ buluşuyor

Bu yıl sempozyuma katılan 6 farklı ülkeden 10 sanatçı, kente armağan edecekleri pişmiş toprak eserleri üretmeye başladı. 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Almanya’dan - Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehri Treptow-Köpenick (Gudrun Kühne), Polonya (Janina Myranova), İspanya (Miguel Angel Gil Andaluz), Güney Kore (Mun Kyung Kim), Çin (Zhang Jingjing) ülkelerinden sanatçıların katılımı ile devam ediyor. Sempozyuma ülkemiz adına ise sanatçılar, Ece Kanışkan, Ergün Arda, Yasemin Yarol, İsmail Yardımcı ve Tarık Kartal katılıyor.

131 sanatçı katıldı

Öte yandan sektörde varlığını sürdüren kuruluşlar, sempozyum süresince ürünlerini tanıtma fırsatı bulurken, geleneksel üretim yapanlar da etkinlikte kendilerine yer buluyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen 13 sempozyuma 36 ülkeden 131 sanatçı katılırken, toplamda 200’e yakın eser kente armağan edildi.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’na ilişkin değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şunları söyledi:

“Pişmiş toprak, Eskişehir’in Tepebaşı bölgesinde, Cumhuriyet döneminden bu yana en önemli sanayi kolu. Bu sempozyumla pişmiş toprağı sektörel, sanatsal ve bilimsel olarak ele almakla, bir ‘kent kültürünü’ yaşatıyor ve geleceğe taşıyoruz. Parklara yerleştirilen özgün heykeller, bölgeye karakteristik bir özellik katıyor. Kentteki ilk tuğla- kiremit üretiminin bu bölgede yapılması da kent kimliği açısından önem taşıyor.”

Eskişehir sanata doyuyor

13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında Eskişehirli müzikseverler için birçok konser programı da ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Bu yıl düzenlenen konser programlarında, Manga, Hilal Şahin, Derya İnanç, Bando Midas, Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları, Kaan Kıran, Alpay, Soup Opera, Yoldayım Asuman ve Mehmet Erdem gibi isimler, Eskişehirlilere müzik dolu akşamlar yaşatıyor. Sempozyumdaki sergiler de sanatseverlerin ilgi odağı oluyor. Seramik sanatçısı Semih Kaplan’ın çini sergisi, Uluslararası Karma Seramik Sergisi, Bilgehan Uzuner Baskı Resim ve Engelliler Yüksekokulu Öğrenci Sergisi, büyük ilgi görüyor.