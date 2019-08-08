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    HaberlerEkonomiEsnaf için sicil düzenlemesi ve kredi desteği talebi
    08.08.2019 - 11:44| AA

    Esnaf için sicil düzenlemesi ve kredi desteği talebi

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, orta ve büyük işletmelere yönelik "İvme Finansman Paketi"ne küçük işletmelerin de eklenmesini talep etti.

    Esnaf için sicil düzenlemesi ve kredi desteği talebi

    Palandöken, yazılı açıklamasında, dış ticaret açığının kapanması konusunda orta ve büyük ölçekli firmalara verilen söz konusu kredi desteğinin iyi sonuçlar doğuracağını belirtti.

    Esnafın da krediye en çok ihtiyaç duyan kesimlerden olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Orta ve büyük işletmelere yönelik başlatılan İvme Finansman Paketi'ne esnafımız da eklenmeli. Kredi desteğine en çok esnafımızın ihtiyacı var. Öncelikle etkin bir sicil düzenlemesi ile kara liste sorunu çözülerek esnafımızın krediye ulaşmasındaki engeller kaldırılmalı." ifadesini kullandı.

    Kredi imkanları sağlansa dahi sicil düzenlemesi yapılmadığı sürece esnafın krediye ulaşamadığını aktaran Palandöken, "Esnafımızın bu engelinin kaldırılması, daha sonra ise uygun ve cazip koşullarda kredi imkanları sağlanması ekonomimiz için de önemli bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

     

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