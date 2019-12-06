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    06.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Esnaf için tedarik kooperatifi geliyor

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk” dedi.

    Esnaf için tedarik kooperatifi geliyor

    Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile 171 kooperatifin temsilci ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Bakan Pekcan, Türkiye’de yaklaşık 49 bin kooperatif ve 6 milyon kooperatif ortağı bulunduğunu, bakanlığın 12 bin kooperatif ve 1.5 milyon kooperatif ortağına hizmet verdiğini anlattı.

    Bakanlık olarak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırladıklarını dile getiren Pekcan, tarım satış kooperatif ve birliklerinin profesyonel yönetime ve etkili denetime geçmeleri yönünde yasal değişiklikler yaptıklarını söyledi. Pekcan, şöyle devam etti:

    “Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafımızın maliyetlerini düşürecek bir sistem üzerinde çalıştık ve Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk.”

    Pekcan, kooperatiflerin ihracata yönlendirilmesini de çok önemsediklerini dile getirerek, son yıllarda tarım ürünleri ihracatında kooperatiflerin rolünün arttığına işaret etti.

    Ruslarla işbirliği

    Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve Kent-Koop Genel Başkanı Muammer Niksarlı da, “Rusya Kooperatifleri Merkez Birliği, Pankobirlik, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile ticaret iş birliği protokolü imzalıyor” bilgisini verdi.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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