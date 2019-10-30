Esnaf, küresel rekabete ‘ahilik’ ile hazırlanacak

Pekcan, esnaf ve sanatkârlara yönelik yeni stratejik hedefleri ortaya koyan Esnaf ve Sanatkârlar Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırladıklarını bildirdi.



Meslek eğitim sistemi



Eylem planı çerçevesinde iş ve yatırım ortamına ilişkin mevzuat iyileştirmelerinin, mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesinin amaçlandığını anlatan Pekcan, “Finansmana ve uluslararası pazarlara erişimin kolaylaştırılarak esnafımızın ihracat potansiyelinin ve rekabet gücünün artırılmasını hedefliyoruz. Diğer taraftan yenilikçiliğin özendirilerek esnafın dijital dönüşümünün sağlanmasını da istiyoruz” dedi. Esnaf ve sanatkârı ihracatçı yapmak amacıyla eğitimler verdiklerini anlatan Pekcan, e-ihracat ile pazara giriş ve markalaşma eğitimlerinin de aralık ayında başlayacağını dile getirdi. Pekcan, şunları söyledi:

“Bunun yanı sıra esnaf ve sanatkarlarımızı yurtdışına açmak ve ihracat ailemizin birer üyesi haline getirmek için Ur-Ge (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) desteklerimizden istifade etmelerini sağlayacağız.”