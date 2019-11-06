Esnaf sayısı artıyor

Geçen yılın ocak - ekim döneminde 194 bin 2 olarak kayıtlara geçen açılan iş yeri sayısının bu yılın aynı döneminde yüzde 0.5 azalarak 192 bin 999 olduğunu belirten Palandöken, “2018’in 10 ayında 87 bin 258 olan kapanan iş yeri sayısı ise yüzde 4.3 artarak 91 bin 40’a ulaştı” dedi.



Bu yılın ocak - ekim döneminde 67 bin 267 iş yerinin vergi kayıtları sona erdiği için re’sen terkin edildiğine dikkati çeken Palandöken, “İlgilileri müracaat etmediği için terkin ilanları Sicil Gazetesi’nde yayımlanmadı. Böylece yılın 10 ayında esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 34 bin 692 arttı” bilgisini verdi.