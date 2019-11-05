Esnaf sayısı arttı

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre açılan ve kapanan iş yeri sayısına ilişkin bilgi verdi.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde 194 bin 2 olarak kayıtlara geçen açılan iş yeri sayısının bu yılın aynı döneminde yüzde 0,5 azalarak 192 bin 999 olduğunu belirten Palandöken, "2018'in 10 ayında 87 bin 258 olan kapanan iş yeri sayısı ise yüzde 4,3 artarak 91 bin 40'a ulaştı." ifadesini kullandı.

Palandöken, bu yılın başında 1 milyon 753 bin 213 olan esnaf ve sanatkar sayısının 32 bin 373 artarak ekim sonu itibarıyla 1 milyon 785 bin 586'ya çıktığını bildirdi.

Bu yılın ocak-ekim döneminde 67 bin 267 iş yerinin vergi kayıtları sona erdiği için re'sen terkin edildiğine dikkati çeken Palandöken, "İlgilileri müracaat etmediği için terkin ilanları Sicil Gazetesi'nde yayımlanmadı. Böylece yılın 10 ayında esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 34 bin 692 arttı." bilgisini verdi.

İş yeri bakımından en fazla artışın 9 bin 620 ile İstanbul'da olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"İş yeri sayısı Antalya'da 3 bin 559, İzmir'de 2 bin 655, Bursa'da 2 bin 652 ve Ankara'da 2 bin 318 arttı. 10 aylık dönemde iş yeri sayısında en fazla düşüş görülen iller 567 ile Van, 373 ile Hatay, 301 ile Aksaray, 286 ile Giresun ve 264 ile Rize oldu."