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    HaberlerEkonomi Esnafa öfke kontrolü eğitimi
    02.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Esnafa öfke kontrolü eğitimi

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yediden yetmişe hepimizin öfke kontrolüne ihtiyacı var. Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak öfke kontrolü eğitimi başlatmalı ve bu konuda öncü olmalıyız” dedi.

    Esnafa öfke kontrolü eğitimi

    TESK’ten yapılan açıklamaya göre, birlik ve federasyon başkanlarının katıldığı kurul toplantısı, TESK Genel Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

    Palandöken, burada yaptığı konuşmada, son günlerde artan şiddet olaylarına dikkati çekti.

    Şiddet olaylarının toplumun tüm kesimlerinde yaşandığına ve şiddet kültürünün geliştiğine işaret eden Palandöken, yaşanan olayların altında yatan sebeplerin masaya yatırılması gerektiğini vurguladı.

    Palandöken, “Yediden yetmişe hepimizin öfke kontrolüne ihtiyacı var. Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak öfke kontrolü eğitimi başlatmalı ve bu konuda öncü olmalıyız” diye konuştu.

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