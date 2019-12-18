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    18.12.2019 - 11:27 | | AA

    Esnafın borçları için "yapılandırma" çağrısı

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarın gelecek yıldan beklentisinin kamuya olan borçlarının yeniden yapılandırılması olduğunu belirterek, "Yeniden yapılandırmayla bütçenin açık verdiği bir dönemde devlet tahsil edemediği alacaklarını tahsil etmiş, esnaf ve sanatkarımız da borçlarından kurtulmuş olacaktır." ifadesini kullandı.

    Esnafın borçları için "yapılandırma" çağrısı

    Palandöken, yazılı açıklamasında, faizlerin yüksek olduğu dönemlere ilişkin borç yapılandırması bozulan esnafın bugün itibarıyla toplam borcunu ödeyemeyecek noktaya geldiğine dikkati çekti.

    Esnaf ve sanatkarın 2020 yılından beklentisinin kamuya olan borçlarının yeniden yapılandırılması olduğunu vurgulayan Palandöken, "Yeniden yapılandırmayla bütçenin açık verdiği bir dönemde devlet tahsil edemediği alacaklarını tahsil etmiş, esnaf ve sanatkarımız da borçlarından kurtulmuş olacaktır. Çünkü daha önceki 6736, 7020 ve 7143 sayılı yapılandırma kanunlarından devletimiz toplam 70 milyar lira gelir elde etti." değerlendirmesinde bulundu.

    "Cezalar da kapsama alınmalı"

    Palandöken, kamu borçlarına uygulanan gecikme zammı oranının Merkez Bankası faiz oranının üzerinde olmaması gerektiğine işaret ederek, daha önce vergi ve prim borçlarını yapılandırıp, bunları zamanında ödeyemediği için yapılandırması iptal olanların "altından kalkamayacakları" bir borçla karşı karşıya olduklarını bildirdi.

    Yeni borç yapılandırmasında kamuya olan tüm borçların kapsama alınmasını isteyen Palandöken, şunları kaydetti:

    "Geçmiş dönemlerdeki borç yapılandırmalarında bazı idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmadı. Oysa öyle cezalar var ki esnafın dükkanını içindeki malıyla satsanız ödeyemez. Bugün 52 bin liranın üzerinde kesilen para cezaları var ve önceki yapılandırmaların kapsamına girmiyor. Yeni yapılandırmada cezaların hepsi dahil olacak şekilde kamuya olan tüm borçlar kapsama alınmalı. En önemlisi cezalar daha adil olmalı."

    Palandöken, faizlerin düşmeye başladığını hatırlatarak, borç yapılandırmasının son kez yapılabilmesi için vadesinin en az 60 ay, faizinin de piyasa faizlerinin çok altında olması, borç yapılandırmasına yol açan sorunların Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarla masaya yatırılması gerektiğini vurguladı.

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