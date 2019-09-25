Et ve Süt Kurumu pirzola satacak

ESK’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurum tarafından üretilen karkas sığır eti, sığır biftek-rosto, sığır pirzola, sığır kontrfile, sığır kıymalık lop et, sığır lop et, sığır kıyma ve dönemler halinde üretilecek sığır konserve ihraç edilmek şartıyla teklif toplama usulüyle satışa çıkarılacak.

İlgililer gerekli belgelerle 9 Ekim 2019 saat 10.00’a kadar kuruma başvuruda bulunabilecek. Satışa sunulan ürünler görülebilecek, ayrıca bedeli yatırılmak üzere numune alınıp, analiz de yaptırılabilecek.