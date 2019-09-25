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    HaberlerEkonomiEt ve Süt Kurumu pirzola satacak
    25.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Et ve Süt Kurumu pirzola satacak

    Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından üretilen dondurulmuş sığır etinden oluşan bazı ürünler ihraç edilmek şartıyla satışa sunulacak.

    Et ve Süt Kurumu pirzola satacak

    ESK’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurum tarafından üretilen karkas sığır eti, sığır biftek-rosto, sığır pirzola, sığır kontrfile, sığır kıymalık lop et, sığır lop et, sığır kıyma ve dönemler halinde üretilecek sığır konserve ihraç edilmek şartıyla teklif toplama usulüyle satışa çıkarılacak.

    İlgililer gerekli belgelerle 9 Ekim 2019 saat 10.00’a kadar kuruma başvuruda bulunabilecek. Satışa sunulan ürünler görülebilecek, ayrıca bedeli yatırılmak üzere numune alınıp, analiz de yaptırılabilecek.

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