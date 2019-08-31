ETÜDER’den Sirha İstanbul’a destek

Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER), 14-16 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi‘nde düzenlenecek olan gastronomi sektörünün en önemli buluşması Sirha İstanbul’a destek veren kurumlar arasına katıldı. HORECA sektörünün uluslararası buluşması, 2018 yılında önde gelen yerli ve yabancı 356 marka ve 11 bin 370 profesyonel ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşmişti.

Ev dışı tüketimde Sirha İstanbul’un Türkiye ve dünyanın önde gelen markalarına ev sahipliği yapan bir vitrin konumunda bulunduğunu kaydeden ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, organizasyonun prestijli olduğunu vurguladı.