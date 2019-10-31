BİST98.9050,22EURO6,390,46 USD5,730,45ALTIN276,911
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiEuro Bölgesi`nde enflasyon geriledi
    31.10.2019 - 13:48 | | AA

    Euro Bölgesi`nde enflasyon geriledi

    Euro Bölgesi`nde ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 0,7`ye indi.

    Euro Bölgesi`nde enflasyon geriledi

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.

    Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 0,8 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 0,7'ye geriledi.

    Euro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,6 ile hizmetler ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti.

    Bunları yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 1,8 ile de enerji izledi.

    Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

    Yıllık enflasyonun ECB'nin hedefinin çok altında kalması ise dikkati çekiyor.

    Görüntüleri izleyenler şoke oldu! Sokak ortasında güpegündüz...İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin, yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pastırma sıcakları (yazı) ne zaman? Hangi tarihlerde?

    Pastırma sıcakları (yazı) ne zaman? Hangi tarihlerde?

    Nardan zehirlendiği iddia edilen Saliha, son yolculuğuna uğurlandı!

    Nardan zehirlendiği iddia edilen Saliha, son yolculuğuna uğurlandı!

    Cüzdan çalan yankesici, pazardan çıkamadan yakalandı

    Cüzdan çalan yankesici, pazardan çıkamadan yakalandı

    A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

    A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

    Sıradaki Haber