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    HaberlerEkonomiEuro Bölgesi`nin banka kurtarma fonu 33 milyar euroya ulaştı
    17.07.2019 - 13:42| AA

    Euro Bölgesi`nin banka kurtarma fonu 33 milyar euroya ulaştı

    Euro Bölgesi`ndeki banka ve kredi kurumlarının zor durumlardan kurtarılması veya tasfiyesi için kurulan fonun toplam büyüklüğü 33 milyar euroya çıktı.

    Euro Bölgesi`nin banka kurtarma fonu 33 milyar euroya ulaştı

    Brüksel merkezli Tek Tasfiye Kurulu, 2019 yılı için Tek Tasfiye Fonu'na (SRF) 7,8 milyar euroluk nakit enjeksiyonu yapıldığını açıkladı.

    Açıklamada, söz konusu yeni kaynakla birlikte fonun toplam boyutunun 33 milyar euro seviyesine ulaştığı kaydedildi.

    Fonun, toplam mevduatların en az yüzde 1'i seviyesine ulaşmasının amaçlandığı anımsatılan açıklamada, 2023 yılında fonu 60 milyar euro seviyesine çıkmasının hedeflendiği ifade edildi.

    Euro Bölgesi'nde Tek Tasfiye Fonu, 2016 yılında faaliyete girmişti. Fon, sistemdeki bankaların katkıları ile kurulmuştu.

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