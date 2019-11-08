BİST103.5440EURO6,360,08USD5,760,18ALTIN271,850,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Haberler Ekonomi HaberleriEuro Bölgesi yılı ılımlı büyümeyle tamamlayacak
    08.11.2019 - 09:23 | | DHA

    Euro Bölgesi yılı ılımlı büyümeyle tamamlayacak

    Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ekonomi bülteninde Euro Bölgesi ekonomilerinin 2019 mali yılını ılımlı büyümeyle tamamlayacağı belirtildi.

    Euro Bölgesi yılı ılımlı büyümeyle tamamlayacak

     

    ECB, yükselen piyasaların Brexit belirsizlikleri ve ticaret gerginlikleri etkisiyle artan ekonomik risklere bağlı yavaşlama sonrasında yavaş bir tempoyla toparlanmaya geçeceğini beklediğini duyurdu ve büyümenin “hafif ancak istikrarlı” olacağını açıkladı.

    Euro Bölgesi’nde Ağustos ayında işsizlik oranı aylık yüzde 7.5 düşüşle yüzde 7.4’e gerilerlen, ECB azalmaya devam eden işsizlik oranının, hizmet sektörü öncülüğünde azalmaya devam edeceğini ve iş yatırımlarının belirsizlikler ve düşük kar oranları etkisiyle azalmaya devam edeceğini öngördüğünü duyurdu.

    MSB paylaştı! 'Daima kalbimizdesin Mustafa Kemal Atatürk'.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kalpazanlara şok baskın! Gerçeğinden ayırt etmek çok zor

    Kalpazanlara şok baskın! Gerçeğinden ayırt etmek çok zor

    Abdest nasıl alınır? Abdestin farzı kaçtır?

    Abdest nasıl alınır? Abdestin farzı kaçtır?

    Tartıştığı gençlerin köpeğini öldürdü!

    Tartıştığı gençlerin köpeğini öldürdü!

    Bunu yapan doktor! Aracına GPS taktı... 'Neredesin' sorusuna doğru yanıt gelmeyince!

    Bunu yapan doktor! Aracına GPS taktı... 'Neredesin' sorusuna doğru yanıt gelmeyince!

    Sıradaki Haber