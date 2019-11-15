BİST104.7520,94EURO6,350,07USD5,750,02ALTIN271,20-0,23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriEuro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
    15.11.2019 - 13:45 | | AA

    Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

    Euro Bölgesi'nde ekimde yıllık enflasyon yüzde 0,7'ye indi.

    Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

    Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 0,8 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 0,7'ye geriledi.

    AB'de ise eylülde yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

    AB üyesi ülkeler arasında ekimde en yüksek enflasyon yüzde 3,2 ile Romanya, yüzde 3 ile Macaristan ve yüzde 2,9 ile Slovakya’da ölçüldü.

    Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 0,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde eksi 0,3 ile Yunanistan ve yüzde eksi 0,1 ile Portekiz'de belirlendi.

    Enflasyon oranı ekimde Almanya ve Fransa’da yüzde 0,9, İngiltere'de yüzde 1,5 ve İtalya'da yüzde 0,2 oldu.

    Bu arada, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

    Alkollü adam, tramvayda hamile kadına saldırdıRusya'da alkollü adam, tramvayda hamile bir kadına saldırdı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yemekteyiz'de kim kazanacak? Bu hafta Yemekteyiz'de hangi yarışmacı kazandı?

    Yemekteyiz'de kim kazanacak? Bu hafta Yemekteyiz'de hangi yarışmacı kazandı?

    Son dakika... İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması

    Son dakika... İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması

    Siirt merkezli 4 ilde 'Narko-Kıran 56' operasyonu: 47 gözaltı

    Siirt merkezli 4 ilde 'Narko-Kıran 56' operasyonu: 47 gözaltı

    Son anda kurtulan Yasin, katledilen ailesinin cenazesinde güçlükle ayakta durdu

    Son anda kurtulan Yasin, katledilen ailesinin cenazesinde güçlükle ayakta durdu

    Sıradaki Haber