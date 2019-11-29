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    HaberlerEkonomi Haberleri Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi
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    29.11.2019 - 13:43 | | AA

    Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

    Euro Bölgesi'nde kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 1'e çıktı.

    Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.

    Buna göre, Euro Bölgesi'nde ekim ayında yüzde 0,7 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 1'e yükseldi.

    Euro Bölgesi'nde kasım ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,9 ile hizmetler, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 3,2 ile de enerji izledi.

    Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

    Yıllık enflasyonun ECB'nin hedefinin çok altında kalması ise dikkati çekiyor.

     

      Balon balığının "ilaç için" ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi Akdeniz ve Ege sularında son yıllarda sıkça görülmeye başlanan ve balık türlerinin azalmasına yol açan balon balıklarının ilaç yapımı için ihraç edilmesine ilişkin çalışma yürütüldüğünün açıklanması balıkçıları heyecanlandırdı.
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