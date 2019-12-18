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    18.12.2019 - 13:32 | | AA

    Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi ekimde düştü

    Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1 düştü.

    Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi ekimde düştü

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

    Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 1 düştü. İnşaat üretimi, 2018'in ekim ayına göre ise yüzde 0,3 arttı.

    AB'de ise inşaat üretimi, ekimde önceki aya göre yüzde 1,2 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artış gösterdi.

    AB ülkeleri arasında ekimde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 5,1 ile Slovenya, yüzde 4,1 ile İsveç ve yüzde 3,2 ile Macaristan'da gerçekleşti.

    En fazla düşüş ise yüzde 5,7 ile Polonya, yüzde 3,4 ile Romanya ve yüzde 2,8 ile Almanya'da ölçüldü. 

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