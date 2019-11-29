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    29.11.2019 - 14:03 | | AA

    Euro Bölgesi'nde işsizlik ekimde geriledi

    Euro Bölgesi'nde işsizlik, ekim ayında yüzde 7,5 seviyesine geriledi.

    Euro Bölgesi'nde işsizlik ekimde geriledi

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı işsizlik verilerini yayınladı.

    Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 7,6 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ekim ayında yüzde 7,5'e indi.

    AB'de ise eylül ayında yüzde 6,3 seviyesinde olan işsizlik, ekimde sabit kaldı. AB'de işsiz sayısı ekimde 15 milyon 583 bin olurken, bunun 12 milyon 334 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

    AB'de ekim ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2,2 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,1 ile Almanya ve yüzde 3,2 ile Polonya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 16,7 ile Yunanistan ve yüzde 14,2 ile İspanya'da kaydedildi.

    25 yaş altı genç işsiz sayısı, ekimde AB'de 3 milyon 240 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 261 bin olarak belirlendi.

    Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,4 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 15,6 olarak ölçüldü.

     

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