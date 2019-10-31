BİST98.8770,19EURO6,390,44USD5,730,46ALTIN276,850,98
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiEuro Bölgesi'nde işsizlik eylülde değişmedi
    31.10.2019 - 13:54 | | AA

    Euro Bölgesi'nde işsizlik eylülde değişmedi

    Euro Bölgesi'nde işsizlik, eylül ayında yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti.

    Euro Bölgesi'nde işsizlik eylülde değişmedi

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 7,5 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, eylül ayında aynı seviyede kaldı.

    AB'de de ağustos ayında yüzde 6,3 seviyesinde olan işsizlik, eylülde sabit kaldı.

    AB'de işsiz sayısı eylülde 15 milyon 635 bin olurken, bunun 12 milyon 335 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

    AB'de eylül ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2,1 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,1 ile Almanya ve yüzde 3,3 ile Polonya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 16,9 ile Yunanistan ve yüzde 14,2 ile İspanya'da kaydedildi.

    25 yaş altı genç işsiz sayısı, eylülde AB'de 3 milyon 223 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 283 bin olarak belirlendi.

    Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,5 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 15,9 olarak ölçüldü.

    Görüntüleri izleyenler şoke oldu! Sokak ortasında güpegündüz...İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin, yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nardan zehirlendiği iddia edilen Saliha, son yolculuğuna uğurlandı!

    Nardan zehirlendiği iddia edilen Saliha, son yolculuğuna uğurlandı!

    Cüzdan çalan yankesici, pazardan çıkamadan yakalandı

    Cüzdan çalan yankesici, pazardan çıkamadan yakalandı

    A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

    A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

    Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

    Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

    Sıradaki Haber