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    HaberlerEkonomiEuro Bölgesi'nde sanayi üretimi düştü
    12.09.2019 - 12:51| AA

    Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi düştü

    Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

    Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi düştü

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,4, 2018'in temmuz ayına göre de yüzde 2 düşüş gösterdi.

    AB'de ise sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,1, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 1,2 azaldı.

    Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 4,9 ile Hırvatistan, yüzde 3,6 ile Portekiz ve yüzde 3,5 ile Danimarka'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 3,3 ile Romanya, yüzde 2,9 ile Estonya ve yüzde 2,1 ile Letonya'da ölçüldü.

     

    Trafikten kaçmak isteyen bunu yaptı ama... Kamerayı gören kaçtıOkulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Sabah ve akşam saatlerinde yollardaki yoğunluktan kaçmak isteyen çakarlı araçların emniyet şeridi yolculuğu da başladı.
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