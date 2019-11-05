Euro Bölgesi'nde ÜFE eylülde yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,1 arttı. ÜFE, 2018'in eylül ayına göre ise yüzde 1,2 düştü.

AB'de ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,7 geriledi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, eylülde önceki aya kıyasla en fazla yüzde 1,2 ile Yunanistan, yüzde 0,7 ile Macaristan, yüzde 0,5 ile Belçika ve Hırvatistan'da yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 1,3 ile Letonya, yüzde 0,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve yüzde 0,7 ile Danimarka'da ölçüldü.