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    HaberlerEkonomiEuro Bölgesi'nde ÜFE eylülde yükseldi
    05.11.2019 - 14:18 | | AA

    Euro Bölgesi'nde ÜFE eylülde yükseldi

    Euro Bölgesi'nde (AB) Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi.

    Euro Bölgesi'nde ÜFE eylülde yükseldi

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı ÜFE verilerini yayımladı.

    Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,1 arttı. ÜFE, 2018'in eylül ayına göre ise yüzde 1,2 düştü.

    AB'de ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,7 geriledi.

    AB ülkeleri arasında ÜFE, eylülde önceki aya kıyasla en fazla yüzde 1,2 ile Yunanistan, yüzde 0,7 ile Macaristan, yüzde 0,5 ile Belçika ve Hırvatistan'da yükseldi.

    ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 1,3 ile Letonya, yüzde 0,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve yüzde 0,7 ile Danimarka'da ölçüldü.

      Kızıldeniz'den gelen zehirli deniz kestanesi uyarısıAntalya Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, zehirli deniz kestanesi ’Diadema Setosum’un Akdeniz ve Ege kıyılarında yayılımının devam ettiğini belirterek, kayalık bölgede denize giren ya da avlananları temastan uzak durmaları noktasında uyardı.
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