Evde faiz düşüyor tüketici kazanıyor

Emlak Konut GYO güvencesiyle Pasifik İnşaat tarafından Ankara’da hayata geçirilen Merkez Ankara projesinin tanıtımı İstanbul’da yapıldı. Ankara’nın şehir merkezindeki en büyük arazisi olarak bilinen eski EGO Garajı’nın yerine yapılacak olan projede 4.2 milyar liralık satış geliri bekleniyor. Türkiye’de tek parselde yapılan en büyük karma proje olacak Merkez Ankara projesinde 10 blokta konut, ofis, AVM ve otel alanları yer alıyor.



Projenin tanıtım toplantısında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, sektörde yatırım iştahının yeniden arttığını belirtirken, diğer taraftan konut alıcıları için olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin konut kredilerine yansımasıyla ticari faaliyetlerin hızlandığını kaydeden Gedikli, “2019’un ikinci yarısında tüketici eğilimlerinin ivme kazandığını, makroekonomik değişkenlerde de iyileşmenin sürdüğünü görüyoruz. Özellikle son 3-4 aylık periyottaki ön satış rakamları, satış ofislerindeki ziyaretçi sayıları ve iletişim kanallarındaki yoğunluk sektörümüzdeki olumlu yöndeki hareketlenmeyi ve tüketicinin güvenini ispatlamaktadır. Yaşanan olumlu gelişmeler 2020 ve sonraki yıllarda Türk ekonomisinin ve gayrimenkul sektörünün daha iyi olacağının en önemli göstergesi” diye konuştu.



Geçen hafta İstanbul Başakşehir’de gelir paylaşımlı bir ihale gerçekleştirdiklerini belirten Gedikli, ihalenin ikinci oturumuna 4 firmanın katıldığını söyledi. İhaleyi 1 milyar 50 milyon lira toplam gelir teklifiyle CNL Deri, Argüp Mühendislik, Boen İnşaat ortaklığının aldığını belirten Gedikli, “Pazardaki canlanmayla yatırım iştahı arttı. Biz de yılsonuna kadar Başakşehir ve Florya’da yeni ihaleler planlıyoruz” dedi.









15 bin bağımsız birim



Emlak Konut olarak bugüne kadar ülkenin farklı bölgelerinde 133 proje gerçekleştirdiklerini dile getiren Gedikli, “Bu yıl yaklaşık 7 bin bağımsız bölüm teslim ettik, yıl sonuna kadar 3 bin bağımsız bölüm daha teslim etmeyi amaçlıyoruz. 2020’de 15 bin bağımsız bölüme yakın teslim gerçekleştireceğiz” dedi.



Konut, ofis, AVM bir arada



Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ise, Merkez Ankara projesinin ‘tüm dünyada şehirle özdeşleşmiş marka binaların mimarı’ olarak bilinen Kohn Pederson Fox (KPF) tarafından Londra’da tasarlandığını kaydetti. Erdoğan, tek parselde hayata geçirilen en büyük karma proje olma özelliği taşıyan Merkez Ankara’nın bir milyon 217 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olduğunu bildirdi. Projenin, AKM Millet Bahçesi’ne komşu konumuyla dikkat çektiğini anlatan Erdoğan, “Merkez Ankara’da 10 blokta, toplam bin 425 konut bulunuyor. Projede 2+1’den 6+1’e kadar farklı daire tiplerinden oluşan 824 adet aile konutu ile 1+1 ve 2+1’lerden oluşan 601 adet şehir süitleri, açık hava alışveriş merkezinin 500 metre uzunluğundaki caddesi ile birbirinden ayrılıyor” dedi.



3 faz halinde yapılacak projenin ilk teslimlerinin 2 yıl sonra yapılacağını belirten Erdoğan, ön satış döneminde satıştaki dairelerin yüzde 30’unu sattıklarını, metrekare fiyatlarının 5 bin 500 liradan başladığını dile getirdi.