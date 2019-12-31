Evde internete 500 Megabit saniye fiber hızı geliyor

Vodafone, evde internet keyfini en yüksek hızda deneyimletmek için düğmeye bastı. ‘Vodafone Evde’ internet tarifesiyle ev interneti satın almak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Vodafone evde internet kendi fiber altyapısında ilk 6 ay 500 Megabit saniyeye (Mbps) kadar fiber internet hızı hediye ediyor. Fiber Evde 24 tarife fiyatı, ’24 ay sözünüze’ ilk 6 ayda 59.9 TL, 6 aydan sonra ise 69.9 TL olacak. Kampanya aralık ayı sonuna kadar geçerli olacak.

Kullanıcılar, Vodafone Evde’yle bütçesi dahilinde alacağı paket ne olursa olsun onlara en keyifli ve kaliteli internet deneyimini yaşatacak maksimum hızı ekstra ücret ödemeden belirli bir süre deneyimleyebilecek. Böylece Vodafone ile evde keyifli ve kaliteli zaman geçirecekler.

Memnuniyet odaklı

Vodafone, yeni müşterileri için fiyatın ötesine geçti. Müşterilerin maliyetten sonra en büyük sıkıntısı olan müşteri deneyimine odaklandı. İnternet kullanıcılarının kafasını kurcalayan çok önemli bir nokta.

Vodafone, kurulumdan hizmet esnasında proaktif kontrole, seçim anından satış sonrası hizmetlere kadar müşterilerinin memnuniyetine odaklanan bir ürün ve iletişim dönemine başladı.

Vodafone’un en büyük amacı müşterilerin memnuniyetlerini artıracak deneyimler ve yenilikler sunarak teknolojiyi hayatlarının merkezine oturtmak.

‘Farklılaşmaya devam ediyoruz’

Bireylerin ve hanelerin dijitalleşmesine önem verdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone olarak müşterilerimizin ev interneti ihtiyaçlarına yönelik uygun fiyatlı teklifler geliştirmeye ve deneyimde farklılaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda Vodafone Evde İnternet müşterilerimiz için başlattığımız ‘Memnuniyet’ dönemi tüm hızıyla sürüyor.

Yeni kampanyamızla, Vodafone Evde İnternet alan müşterilerimize, seçtikleri paket ne olursa olsun ilk 6 ay boyunca, Evde İnternet portföyündeki, altyapılarının desteklediği maksimum hızı ek ücret ödemeden deneyimleme imkânı sunuyoruz. Örneğin, 24 Mbps hızında ev interneti paketi alan ve altyapısı 100 Mbps’e kadar hızı destekleyen bir müşterimize, ilk 6 ay, 24 Mbps fiyatına 100 Mbps’ye kadar hız sunuyoruz.

Böylece müşterilerimiz, aileleriyle birlikte internet keyfini en hızlı seviyede yaşama imkânı buluyor.”

Nasıl başvuru yapılır?

‘Vodafone Evde’ internet tarifesini satın almak isteyenlerin ise şunu yapması gerekiyor. Öncelikle Vodafone’un başvuru noktaları olan mağazalar, çağrı merkezi, evde satış kanalı ve vodafone.com.tr’den sorgulamaları yapılır. Bu sorguda adreslerine sağlanabilecek internet altyapı çeşidi ve bu altyapıda verilebilecek maksimum hız 16 ve 50 Mbps’e kadar kontrol edilir. Ardından müşterinin altyapı bilgilerine göre alabileceği tarifeler sunulur. En yüksek hız taahhütlerin ilk 6 ayında hediye ediliyor. 7’inci aydan itibaren ise müşteriler satın aldıkları hızdan hizmet almaya devam ediyor.

İlk altı ay

Örneğin, bir müşterinin evi 100 Mbps hızı destekliyorsa ve bu müşteri 24 Mbps’e kadar hızdaki paketi satın almak isterse ilk 6 ay boyunca 24 Mbps fiyatına 100 Mbps’e kadar internet hızını hediye olarak alacak. 6’ıncı aydan sonra ise 24 Mbps’e kadar hızda kullanmaya devam edecek.

Vodafone böylece yeni çağın internet hızını deneterek müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. https://www.vodafone.com.tr/Net/evde-internet.php adresinden başvuru yapılabilir.