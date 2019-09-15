‘Ev’de trend düşük faiz!

Merkez Bankası’nın perşembe günü aldığı faiz indirimi kararı ve piyasadaki olumlu gelişmeler, hızla bankaların konut kredisi faiz oranlarına yansımaya başladı. Yaklaşık 1 ay önce özel bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 1.36 seviyesinde iken, geçen hafta TEB’in yüzde 1.20’ye, önceki gün ise İş Bankası’nın yüzde 1.17’ye çektikleri konut kredisi faiz oranı yeni bir hareket başlattı. Bu kapsamda 1 Ağustos’ta kamu bankaları tarafından 500 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 0.99 çekilen faiz oranlarının oluşturduğu olumlu gelişmeler de devam ediyor.

Cuma günü Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın açıkladığı yeni faiz oranları ise konutta daha üst segmenti de harekete geçirecek. Ziraat Bankası 500 bin lira ve üzeri konut kredisinde faiz oranını aylık yüzde 1.19 olarak belirlerken, Vakıfbank da aynı kredi türü için faiz oranını aylık yüzde 1.15’e çekti.

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, bu sayede sektörde topyekun bir hareket yaşanacağını, tüketicinin hangi konut türünde olursa olsun önemli fırsatlar yakaladığını ifade etti.

‘Farkı şirket kapatıyor’

Hafta sonu boyunca tüketicilerin satış ofislerini doldurmaya devam ettiğini, bir taraftan kamu bankalarının, diğer taraftan ise özel bankaların yüzde 1.17’ye kadar inen imkanlarından faydalanabildiğini belirten İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, bu düşüş trendinin devam etmesini beklediklerini dile getirdi. Durbakayım, “Geçen aydan bu yana devam eden hareket önemli bir ekonomik etkiye dönüştü. Faiz düşüşlerinin de bu döneme gelmesiyle birlikte tüketicinin talebi satışlara yansıyor. Biz de şirketler olarak, bankalarla aradaki farkı kapatarak daha bile düşük faiz imkanları oluşturuyoruz” dedi.

‘Bankalar hazır’

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas ise, kamu bankalarının oluşturduğu hareketin tüketici talebini hızla alıma döndürdüğünü söyledi. Elmas, “Özel bankaların da destekleyici indirimleri geliyor. Ancak kamu bankaları seviyesine gelmeleri lazım. Konut kredileri bütününde daha uzun vadeli kullanıldığı için bankalar bunu karşılayabilecek noktadalar. Hem ekonominin, hem de gayrimenkul sektörünün hareketlenmesi için düşük oranda faiz çok önemli” diye konuştu.

‘Makul bir bakış açısı oluşturulmalı’

Düşen konut kredisi faizleri ardından kredi çekmek isteyen tüketiciler, bankaların sıkı politikasıyla karşılaştıklarını belirtirken, kredi verecek bankanın çok daha seçici davrandığını belirtiyor. Konuyla ilgili bankalara ‘daha makul bir bakış açısı’ öneren Altan Elmas, “Bankaların kriterlerinde daha sert bir duruş olduğunu biz de duyuyoruz. Ancak bankalar şunu unutmamalı ki, son bir yıldır önemli bir finansal darlık yaşandığı için birçok insan, borcuna çok sadık olanlar da dahil, borçlarında çeşitli sorunlar yaşadı ve kayıtlara girdi. Bankaların bunu mutlaka göz önünde bulundurması ve bakış açılarını, kriterlerini bir miktar gevşetmeleri faydalı olur” dedi.